De acuerdo con la interpretación astrológica de Mhoni Vidente, el próximo domingo 10 de agosto de 2025 estará cargado de una energía particular que impulsa al orden, la renovación y la búsqueda de mayor lucidez en distintos aspectos de la vida.

La Luna en Capricornio se presenta como un factor clave para motivar la reorganización, no solo de los espacios físicos, sino también de vínculos personales y proyectos que han quedado inconclusos. Según la astróloga, esta influencia invita a cerrar asuntos pendientes y a encaminarse hacia nuevas metas con firmeza y claridad.

La reconocida vidente destaca que el universo favorecerá, en esta fecha, la sinceridad con uno mismo y con los demás. Esto creará un ambiente propicio para liberar cargas emocionales, sanar heridas, y establecer bases sólidas en temas sentimentales y laborales. Para quienes logren aprovechar esta vibración, se abre la puerta a un ciclo más estable y armonioso, tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo para cada signo

Aries: jornada favorable en lo económico y en el crecimiento personal. Es recomendable dejar atrás relaciones pasadas para avanzar con mayor libertad.

Tauro: será necesario atender responsabilidades laborales; el progreso personal será posible si se controlan los gastos y se cuida la salud.

Géminis: recibirá un ingreso extra que permitirá emprender nuevos proyectos o tomar decisiones de impacto positivo.

Cáncer: el llamado es a ordenar el hogar, renovar la energía del entorno y encontrar fortaleza en la familia.

Leo: vivirá un día con sorpresas y obsequios, aunque conviene moderar las celebraciones y evitar conflictos amorosos antiguos.

Virgo: periodo propicio para resolver trámites y enfocarse en el estudio; es importante cuidar la salud física, en especial cuello y espalda.

Libra: disfrutará de un domingo tranquilo en compañía de la familia, con oportunidad de cerrar ciclos con exparejas y avanzar en temas financieros o personales.

Escorpio: panorama muy favorable en el amor, con alta compatibilidad con Géminis y Leo, además de una posible sorpresa positiva en el ámbito económico.

Sagitario: día alegre y social, con posible conexión sentimental con personas de signo Acuario o Aries.

Capricornio: momento para priorizar la salud, evitar discusiones y fortalecer los lazos con la familia, manteniendo la estabilidad emocional.

Acuario: se aproximan cambios beneficiosos, siempre que se eviten malas influencias y se aprovechen las oportunidades financieras.

Piscis: atravesará transformaciones internas profundas; será un día ideal para renovar energías y dar inicio a nuevos proyectos, incluso de carácter laboral.

En conjunto, Mhoni Vidente asegura que este día compartirá un mismo eje para todos los signos: la transformación personal, una oportunidad para cerrar etapas y abrirse a un ciclo más equilibrado y consciente.

Con información de Mhoni Vidente

BB