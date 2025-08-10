De acuerdo con la interpretación astrológica de Mhoni Vidente, el próximo domingo 10 de agosto de 2025 estará cargado de una energía particular que impulsa al orden, la renovación y la búsqueda de mayor lucidez en distintos aspectos de la vida.La Luna en Capricornio se presenta como un factor clave para motivar la reorganización, no solo de los espacios físicos, sino también de vínculos personales y proyectos que han quedado inconclusos. Según la astróloga, esta influencia invita a cerrar asuntos pendientes y a encaminarse hacia nuevas metas con firmeza y claridad.La reconocida vidente destaca que el universo favorecerá, en esta fecha, la sinceridad con uno mismo y con los demás. Esto creará un ambiente propicio para liberar cargas emocionales, sanar heridas, y establecer bases sólidas en temas sentimentales y laborales. Para quienes logren aprovechar esta vibración, se abre la puerta a un ciclo más estable y armonioso, tanto en lo personal como en lo profesional.En conjunto, Mhoni Vidente asegura que este día compartirá un mismo eje para todos los signos: la transformación personal, una oportunidad para cerrar etapas y abrirse a un ciclo más equilibrado y consciente.Con información de Mhoni VidenteBB