Mhoni Vidente continúa posicionándose como una de las astrólogas más influyentes del mundo hispano. Sus predicciones diarias no solo despiertan la curiosidad del público, sino que también ofrecen orientación valiosa en aspectos como el amor, la salud, el trabajo y las finanzas.

Para este domingo 5 de octubre de 2025, la astróloga anticipa un movimiento energético favorable para la reflexión, el perdón y los nuevos comienzos. Según las estrellas, signos como Leo, Escorpio y Acuario podrían vivir experiencias transformadoras que impulsen un cambio importante en sus caminos personales y emocionales.

Aries

Comienzas el día con un ánimo alegre y entusiasta. En el plano emocional, procura cuidar tus palabras para no herir a quienes te rodean. Tu energía física se mantiene estable, pero evita sobrecargarte. Una buena idea para armonizar tu espíritu es escuchar música suave por la tarde mientras haces ejercicio o te relajas en casa.

Tauro

Este domingo estará lleno de muestras de cariño por parte de tus seres queridos. En el amor, alguien cercano podría extrañar tu presencia y atención. En cuanto a tu bienestar, continúa con tu rutina física; si aún no tienes una, es el momento ideal para comenzar.

Géminis

Tu intuición se encuentra especialmente sensible. Escucha tu voz interior y permite que te guíe hacia la sanación emocional, quizá junto a alguien especial. No reprimas lo que sientes: expresar tus emociones te ayudará a liberar tensiones. Dedica este día a actividades creativas como escribir, pintar o simplemente reconectar con tu niño interior.

Cáncer

Hoy será fundamental establecer límites claros con tus amistades. En el ámbito sentimental, evita que otros se aprovechen de tu generosidad; recuerda cuidar tu energía emocional. Aleja los pensamientos negativos y dedica tiempo a actividades que te hagan sentir en calma y feliz.

Leo

El domingo llega con oportunidades para que demuestres tu brillo natural. En el amor, deja ver tu ternura y sensibilidad, eso atraerá miradas y buenas vibras. Comienza el día meditando unos minutos para mantener el equilibrio. La energía astral potencia tu carisma y magnetismo personal.

Virgo

Dedica este día a compartir con tu familia y evitar el aislamiento. En lo sentimental, un gesto sincero podría acercarte nuevamente a alguien del pasado. En el trabajo o proyectos personales, aprovecha la claridad mental que te brinda la mañana. En la salud, procura comer ligero y evita los excesos.

Libra

Podrías sentir que das más de lo que recibes. Para mantener tu paz interior, aléjate de rumores y personas negativas; recuerda que tú sabes quién eres y lo que haces. En el amor, podrías encontrar a alguien con quien conversar profundamente y, si te dejas llevar, podría surgir algo especial.

Escorpio

Este domingo marca un proceso de transformación interna. Algunos recuerdos podrían volver, pero no te estanques en ellos: conviértelos en aprendizaje. Presta atención a tus necesidades físicas y descansa si tu cuerpo lo requiere. En el amor, muestra tus sentimientos sin temor; las personas que te quieren lo valorarán.

Sagitario

La jornada se presenta propicia para disfrutar de la compañía de tu pareja o familia. En lo afectivo, es un buen momento para perdonar y cerrar ciclos. Evita excesos en la comida o el descanso; tu cuerpo necesita equilibrio y recuperación.

Capricornio

Tus ideas fluyen con claridad y determinación este domingo. En el terreno amoroso, podrías recibir una propuesta inesperada que te llene de ilusión. Para tu bienestar, tómate pequeños descansos y dedica un tiempo a la lectura o a escuchar música que eleve tu ánimo.

Acuario

Este día promete una conexión espiritual profunda con alguien que ocupa tu corazón. Permite que las emociones fluyan libremente y disfruta de cada sensación sin juicios. En cuanto a tu bienestar, medita o realiza actividades al aire libre que te reconecten con la naturaleza.

Piscis

El domingo será ideal para descansar y liberarte de la energía acumulada durante la semana. En el amor, busca momentos cálidos y sinceros con alguien especial para crear lazos más cercanos. Cuida tu ritmo personal y no permitas que nadie intente controlar tu forma de ser o tus decisiones.

Con información de Mhoni Vidente

