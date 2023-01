Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 23 al 27 de enero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos de los signos zodiacales de esta semana del día 23 al 27 de enero. La astróloga te cuenta todo lo que te depara esta semana, mencionando tu mejor día, números mágicos y los colores que estarán dominando, además de mencionarte lo que puede suceder durante estos días, y lo relacionado con el amor, dinero y salud.

"Va a ser una semana de reinventarse completamente, de sacar lo mejor de cada signo y empezar a trabajar duramente para que el año sea muy bondadoso", dijo Mhoni.

ARIES

Tu carta del tarot va a ser la carta del mago que pide que se te va a dar una semana de reconocimientos, de la llegada de un dinero extra, de mucho trabajo, de juntas laborales, de proyectos nuevos de cambios de dirección en cuestiones de la empresa.

Te ofrecen también firmar un contrato nuevo en cuestiones laborales que a ti te va a convenir muy bien. Tu color mágico va ser el amarillo y que tus números cabalísticos van a ser el 01 y 23. Tu mejor día va ser el lunes.

Es el momento de pagar deudas, enderezar la economía. Si quieres cómprate un carro, una moto, una casa, algo para que tu patrimonio empiece a crecer y te des golpes de abundancia. Es tiempo de cambiar de celular y renovar todo lo que tienes en cuestiones de papelería.

La carta de Los Ángeles nos dice justicia divina, que va haber una justicia kármica en tu vida esta semana, que todo lo que hiciste en los días anteriores o años anteriores te va a ser recompensado en esta semana.

No dejes de estudiar. Sigue haciendo ejercicio y teniendo una buena alimentación. Si tenías algún problema legal lo vas a poder resolver plenamente, si tenías alguna duda o algún problema en cuestiones de escuela lo vas a resolver.

Te van a dar la visa americana y pasaporte o la residencia extranjera. También en las cartas no están diciendo Renacimiento: resurgir de las cenizas, renacer completamente, es tu etapa de ser el líder total en todo lo que estés haciendo, eres carismático, guapo, eres inteligente, pero debes de dejar ese carácter explosivo, deja de controlar todo y a todos, deja que las cosas fluyan.

Hay viaje en puerta, prepara tus maletas te van a invitar a salir de viaje. Te viene un amor muy compatible del signo de capricornio, tauro o Leo. Nada más trata de no querer controlar todo en tu pareja.

TAURO

Te sale la carta de la estrella. A brillar más que nunca, va a ser una semana de éxitos, de logros y de triunfos, va a ser una semana de recomenzar completamente todo en cuestiones laborales. Tu mejor día va a ser el martes, tu color va hacer el verde fuerte y tus números 03 y 27 que la carta de la Estrella nos dice que por fin vas a salir de ese problema que venías arrastrando. Vas a alejarte de personas tóxicas de amor.

Te dan el reconocimiento que estabas esperando en cuestiones laborales o profesionales. Sigue estudiando, eso va a ser la base de tu vida próximamente y que definitivamente sí vas a poder salir de viaje ahora en los meses que cumples años.

Las cartas de Los Ángeles nos están diciendo que viene infinita abundancia, prosperidad, dinero, tienes el apoyo total de todos los astros, de todas las energías para que tengas más dinero, así que aprovéchalo pon tu negocio propio. Trata de tener dos trabajos y eso te va a estar ayudando.

Te sale la carta dl placer. No todo en la vida es trabajo también ocúpate de ti, de buscar lo que te da placer en la vida, una buena compañía, una buena comida, salir a caminar. A veces dejas en el cajón hacer cosas que no puedes soportar porque te llenas de estrés y de ansiedad.

Si tienes algún problema en cuestiones de pareja o si hablas de divorcio o separación toma decisiones sabías que no sean precipitadas, que lo pienses dos o tres veces para que puedas tener la mejor decisión en cuestiones sentimentales.

GÉMINIS

Te sale la carta El As de oros que nos dice que el dinero que estabas esperando te va a llegar, que ese trabajo que te habían ofrecido por fin te van a decir que sí. Estás en ese momento crucial de empezar a avanzar, te van a cambiar de puesto de trabajo, de horario, vas a tener otro jefe, viene un nuevo reacomodo completamente en tu vida, sigue haciendo ejercicio, sigue comiendo bien, eso te ayudo alimentar completamente tu mente, tu cuerpo y tu inteligencia en todos los niveles.

Tu mejor día va a ser el miércoles, tus números mágicos van a ser el número 04 y 33, tu color va a ser el rojo. Cambia la cuenta de banco a otro, trata de pagar tus deudas, sana tu economía y empieza a progresar más.

Libertad, son tiempos de vivir para ti, son tiempos para vivir completamente sin nadie que te esté diciendo las cosas, sin una pareja que te esté fastidiando, busca tu libertad en todas las formas: sal de viaje, conoce otras puertas, otros lugares.

Abundancia sin límites, te va a llegar ese dinero. Cuidado con los chismes en el trabajo, cuidado con los chismes en la escuela, cuidado con los chismes de tus ex parejas.

Un amor más compatible que va a ser del signo de acuario, aries o capricornio va a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas. Sí es el momento de enamorarse también, pero sin tantas ataduras.

CÁNCER

Te viene la carta la rueda dela fortuna, son tiempos de estar arriba, ya estuviste abajo, pero son tiempos de callar, son tiempos de no platicar tus planes, tus metas, de ser un poco más reservado y de ya no hacer la vida tan dramática. Son tiempos de empezar a crecer en todas las formas: madurez mental, madurez en cuestiones profesionales.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos son el 05 y 16 y tu color va hacer el azul intenso.

Aléjate de situaciones que no puedes resolver. Deja pasar las situaciones que no puede resolver, deja pasar todo eso que no era para ti, deja pasar esos problemas que a veces te agobian demasiado.

Las cartas nos dicen que sean gentil contigo, apapáchate, cómprate ropa, cómprate un celular, cómprate cosas que necesitas para sentirte mejor, sé amable contigo.

Sigue haciendo ejercicio, ve con el médico. Para los cáncer que están casados hay embarazo en puerta. Te viene el dinero que estamos esperando, te van a pagar una deuda. También te va a llegar un aumento de sueldo y recompensa por un trabajo del pasado. Cuídate problemas de dolor de cabeza y de cuello.

LEO

Sale la carta del Carruaje. No tengas miedo, sigue adelante, ten valentía, ten decisión, enfrenta todos tus problemas y sé determinante hacia dónde vas. Vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con tus números mágicos 06 y 67, tu color va hacer el naranja y tu mejor día el viernes.

Es el momento de poner un negocio, de cambiarte de trabajo de cambiarte de casa, de sacar tu papelería, sacar tu título sacar todo lo que está pendiente en cuestiones de pago.

Cuidado con los chismes de amigos, no platiques lo que te platiquen, no te metas en problemas que no son tuyos.

Eres líder natural, debes de hacerte cargo de situaciones que venías arrastrando. Trata de estudiar Relaciones Internacionales. Acción y valor ante todo que estás en el momento de mover las energías, estás en el momento de hacer ejercicio, estás en el momento de ir con el doctor si tienes una cirugía estética o médica. Toma decisiones que te hagan sentir mejor, a veces el signo de leo no toma decisiones por no hacer sufrir a las demás personas o no hacerla sentir mal, pero recuerda es el momento de enfrentar todo lo que estás llevando.

Carta del As de oros: fuerza, mejor trabajo, valentía, abundancia estabilidad. Llega una pareja nueva del signo de acuario o aries que va a ser más compatible contigo, así que déjate querer.

VIRGO

Te sale la carta del Sol: conocimiento, inteligencia y saber determinar las acciones de tu vida en el futuro. Tomar acciones de tu vida llevar a estar mejor en todas las formas, cambiarte de trabajo si no te gusta, cambiar de pareja, cambiarte de casa, de ciudad, de país. Cambios positivos en tu vida.

Va a ser una semana de mucho trabajo, de juntas laborales, de revisión de tus jefes o de los dueños de la empresa.

Tu mejor día va hacer el lunes, tus números mágicos so el 02 y 20, tu color el morado, púrpura o violeta, qué son colores de elevación espiritual.

Sal de vacaciones a la playa, te ayuda a renovar todas las energías.

Otra de las cartas nos está diciendo que vas a tener varias opciones en cuestiones de trabajo. Tienes varias oportunidades de ser feliz, trata de asentar la mejor y la que más te convenga, piensa qué necesitas para estar mejor, van a venir.

Las cartas también nos está diciendo celebración: te van a invitar a una boda, te van a invitar a un bautizo vas a saber de un cumpleaños, vas a ir de padrino, de madrina.

Desconfía de personas que acercan a ti para pedirte ayuda, para pedirte dinero, para pedirte algo. No prestes dinero, no prestes tu carro, no prestes nada de lo tuyo porque roban tu suerte. Cómprate un perfume nuevo para que te lo pongas.

LIBRA

Te sale la carta del ermitaño. Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos van a ser el 11 y el 50 tu color va a ser el blanco.

Vas a encontrar la luz al final del túnel, encuentras la solución que venías arrastrando, vas a encontrar la oportunidad de crecimiento.

Vas a estar dando mucho apoyo a un familiar o un amigo en cuestiones de divorcio o de rompimiento de pareja. Es el momento de volver a estudiar, de enfrentarte otra vez en cuestiones de conocimientos y hacer valer más tu profesión universitaria o lo que estuviste estudiando.

Las cartas te dicen habla con los ángeles. En vez de preocuparte, ocúpate, y pide orientación de vida. Deja ese estrés. Vas a recibir amor, vas a recibir abundancia, vas a recibir salud, vas a recibir bienestar en todas las formas, así que abre completamente todos los canales de tu energía para recibir esa buena vibra que te va a estar rodeando en estos días.

Noviazgo y amor nuevo en tu vida del signo de piscis géminis o leo, se va a acercar muy fuerte a tu vida en cuestiones amorosas, así que libra déjate querer, es el tiempo de sentirse amado o apasionado..

ESCORPIÓN

Te viene la carta del loco: juegos de azar y lotería con tus números mágicos 17 y 41, tu color va a ser el rojo intenso, tu mejor día va a ser el miércoles. Son tiempos de madurez o tiempos de hacer conciencia de lo que estás haciendo, son tiempos de quererte un poco más, de seguir estudiando, de hacer ejercicio, de apapacharte.

Ya las energías se empiezan alinear, ya te va a empezar a llegar más abundancia y te empieza a llegar esa recompensa que estabas esperando. Es el momento del crecimiento en cuestiones de poner un negocio propio o entrar una campaña política o a trabajar en Gobierno. Busca apoyo de personas inteligentes, capaces y buenas, busca el propósito de tu vida para ser mejor en todas las formas.

Enfócate en ese proyecto de vida y busca un apoyo que te ayude en cuestiones de un mejor trabajo, hay un apoyo en cuestiones de escuela que eso te va a funcionar bien.

Te sale la carta Dios está contigo, que definitivamente dice: pide que se te va a dar. También te sale la carta 7 de copas que dice que es un momento de juntas laborales, de cambios de puesto, de reuniones, de fiestas, de estar conociendo gente nueva que te va ayudar a caminar temas en cuestiones de progreso. Para el escorpión que está soltero va haber casamiento en puerta o un compromiso firme próximamente.

SAGITARIO

Te sale la carta del juicio: es el tiempo de arreglar papeles del pasado, son tiempos de arreglar situaciones legales que van a salir a tu favor. Sigue estudiando, sigue aprovechando todos los conocimientos, aprende otro idioma, estudia comunicaciones, arte, diseño, que te desenvuelves súper fácil.

Va a ser una semana de cambios, va a haber liquidación de personal, pero tú vas a quedar muy bien, te invitan a trabajar fuera del país y tú diles que sí que, eso te funciona en todas las formas. Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos van a ser el 09 y 60 y tu color va hacer el verde fuerte.

Confía en tu fuerza, confía en tus sentimientos, confía en todo lo que estés haciendo que eso te va a llevar al éxito.

Busca las intenciones de tu vida, qué es lo mejor que estás haciendo para tener esas intenciones. Vienen muchos amores nuevos en esta semana que van a tener mucha compatibilidad con el signo de piscis, aries o leo. Vas a estar hablando de estar arreglando tu casa, comprando muebles o estar buscando el comprar un terrenito, una casa para empezar te a cambiar . Cuida tu familia, dale apoyo moral si alguien está enfermo inmediatamente ir con este al doctor o buscar una cura para que se sientan bien todos los que están alrededor de ti.

CAPRICORNIO

Para mis amigos del signo de capricornio en las cartas te sale la carta el emperador. Te llega una propuesta nueva en cuestiones de negocio de trabajo, acéptalo, que te va a ir de lo mejor. Controla tus impulsos tus ideas. Vas a tener esa abundancia que tanto necesitas.

Enfócate en cuestiones de estar más tranquilo y más tranquila, si traes pareja busca no pelearse ningún sentido y si está solo o sola así sigue para que te des tiempo para ti. Tú mejor día va a ser el día viernes, tus números mágicos 13 y 29, tu color va a ser el azul fuerte.

La carta de Los Ángeles te dice que te des tiempo para decidir, no hay prisa. Toma decisiones basadas en lo que deseas en tu futuro, no porque alguien te dice, estudia no porque te dice el otro.

Ten compasión por ti mismo y por los demás, sé un poco más amable con todo lo que estés haciendo, no te enojes, no explotes, no seas tan impulsiva o impulsivo, recuerda que como quiera van a poder salir las cosas bien. Vas a estar conociendo gente nueva. Te sale la carta 5 de oros hay que pagar situaciones del banco, hay que pagar tarjetas de crédito, hay que pagar las colegiaturas, como quiera te llega ese dinerito extra, vas a poder guardar para salir de viaje ahora en el mes de marzo y abril.

Estás hecho para moverte todo el año en cuestiones de viajes y esta semana te viene un reconocimiento en cuestiones laborales y de escuela.

ACUARIO

Para mis amigos del signo de acuario te sale la carta del mundo, aparte de que cumples años te va a llegar un regalo que no esperabas, haz una fiesta, todo mundo va a ir, tú eres el más carismático, aparte te van a llegar muchos presentes. Te vas a estar rodeando de mucha gente nueva para hacerte sentir feliz, es el momento tuyo acuario. Tu mejor día va a ser el lunes, tus números mágicos van a ser el número 15 y 30, el color que te va a estar dominado va hacer el color naranja.

Cambia de rumbo cambia de carrera, cambia de trabajo, cambia de casa, hay que cambiar el rumbo ahorita qué estás en tu cumpleaños. Todas las energías, todos los astros todas las energías positivas se están alineando hacia ti. Necesitas dejar esos amores en el pasado y ya no acordarte tanto de los corajes o rencores, tener un amor más compatible cáncer del signo de tauro, cáncer o libra.

Pon en práctica tu intuición, eres uno de los signos que son intuitivos, pero aparte son muy inteligentes para saber quién les quiere hacer daño o quién les quiere hacer bien, siempre busca la buena intuición en tu vida y ponla en práctica.

Te sale cuatro de oros, esta carta nos dice que van a hacer cuatro días consecutivos en esta semana de estar muy bien, de estar creciendo económicamente, de que te paguen una deuda del pasado y de estar avanzando.

Estás en el progreso y estás en el camino correcto, sigue avanzando. Vas a saber de un embarazo familiar, te vas a enterar de un casamiento de un amigo, va a ser una semana de muchas fiestas.

PISCIS

Para mis amigos del signo de piscis, te sale la carta de la Templanza. Calma, todo pasa. El arcángel Miguel dice que tienes una protección divina muy fuerte, que te dice que tu mejor día va a ser el martes, que tus números mágicos van a ser el 18 y el 21, que tu color va hacer el azul y rojo.

No te desesperes, llega la solución que estabas pidiendo a Dios y a los Ángeles. Te viene esa solución en cuestiones de pareja que tanto necesitabas y sobre todo te va a llegar un dinerito extra que te va a servir para estar mejor económicamente.

Fuerza ante todo, todas las experiencias que has tenido en tu vida te han hecho fuerte y valiente. Vienen situaciones algo complicadas, pero tu fuerza te va a sacar adelante, te van a regalar una mascota que eso te va a dar mucha alegría.

Vas a tener más vigor, más fuerza, sigue haciendo ejercicio, come mejor, duerme tus horas, cambia el celular, cambia el número para que no te estén molestando.

Controla tu coraje, controla tu irá, controla esos impulsos a veces de celos arrebatados de querer controlar a tu pareja o de sentirte víctima de la situación.

Acuérdate que cada vez que uno se enoja desprende mucha energía positiva. Sale la carta de 5 de copas que van a hacer cinco días de juntas, de proyectos nuevos, de reacomodo de personal, de darte más trabajo. Vas a volver a estudiar, entras a la escuela, sales de viaje. Para el piscis que está casado o en pareja embarazo en puerta.