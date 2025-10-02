Este jueves se siente cargado de energías favorables. Es un día para apostar al crecimiento personal, abrirse emocionalmente y también hacer movimientos prácticos en lo económico. Algunos signos en particular recibirán impulsos especiales tanto en el amor como en sus finanzas.

Signos que podrían estar beneficiados

Géminis

En lo económico, puede haber oportunidad de proyectar algo nuevo o recibir reconocimiento por algo que has venido trabajando. En el amor, es probable que surja una conversación significativa que limpie malentendidos o que una persona cercana ofrezca apoyo emocional fuerte.

Cáncer

Buen momento para cerrar ciclos financieros pendientes o recibir aquello que te debían. En lo amoroso, las energías favorecen la conexión, la ternura y la sinceridad: ideal para fortalecer vínculos.

Leo

Se siente fuerza para tomar decisiones que impulsen tu crecimiento económico, proyectos creativos o algo que te apasione pueden dar frutos. En el amor, la vitalidad, el magnetismo estarán altos, lo que facilita acercamientos románticos o reavivar la pasión.

Capricornio

Día con flujo de dinero más estable de lo habitual, quizá una ganancia extra o mejora en ingresos. En lo sentimental, se proyecta estabilidad, claridad en lo que realmente deseas, y posiblemente propuestas o gestos significativos de afecto.

Con información de Mhoni Vidente

BB