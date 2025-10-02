Este mes el amor se mezcla con momentos de unión y cercanía. Podrías vivir un viaje o encuentro especial con alguien importante para ti. Sin embargo, mantén los ojos abiertos: no todas las amistades o vínculos sentimentales son lo que parecen, y descubrirás quién realmente merece tu confianza. El amor requiere soltar aquello que te resta energía. Este mes los astros te invitan a dejar atrás relaciones o dinámicas que no te hacen bien. Puede llegar una oportunidad emocional que, si sabes cuidarla, se transformará en algo duradero. Eso sí, protege tu corazón de quienes quieran aprovechar tu bondad. Tu vida suele estar llena de ocupaciones, pero el amor necesita tu presencia. Este mes recuerda dedicar tiempo a quienes te quieren de verdad. No sigas mirando hacia el pasado ni a quienes te hicieron daño: el amor verdadero se construye en el presente, con quienes están dispuestos a caminar contigo. Podrías descubrir una traición emocional que pondrá a prueba tu sensibilidad. No lo veas como un golpe, sino como una revelación que te ayudará a distinguir el amor auténtico de lo que solo era apariencia. Agradece que la vida despeja tu camino y te prepara para vínculos más sinceros. Si el amor no llega en la forma que esperas, no te frustres. Este tiempo es para ti: para enamorarte de tu propia compañía y aprender a disfrutar la soltería como un regalo. Conócete, vive nuevas experiencias y cuando el amor aparezca, te encontrará pleno y abierto a lo nuevo. El recuerdo de amores pasados puede remover emociones, pero no te aferres: lo que no se dio fue una protección. Agradece lo que no prosperó, porque la vida despejó el camino para algo mejor. Si tienes pareja, este es un tiempo ideal para sanar heridas y renovar el vínculo con mayor honestidad. No confundas la soledad con falta de amor. Este mes podrías sentir cierta melancolía, pero ese vacío es el espacio necesario para recibir lo que realmente deseas en una relación. Una experiencia inesperada te mostrará que el amor se construye mirando hacia adelante y no hacia lo que quedó atrás. Tu intensidad hace que te cueste soltar, y eso a veces te hiere. Este mes el universo te invita a vivir cada historia de amor sin exigir que dure para siempre. Amar también es soltar cuando es necesario, y elegir tu paz como un acto de amor propio. No todas las sonrisas vienen con buenas intenciones. En el terreno del amor, sé cuidadoso con nuevas conexiones: alguien podría mostrarse encantador, pero no ser honesto en sus intenciones. Escucha tu intuición antes de entregar tu corazón. El amor está a tu favor. Podrías conocer a alguien que sacuda tus emociones o dar un paso firme en tu relación actual. Solo evita apresurarte: lo valioso requiere tiempo, paciencia y madurez. El amor verdadero se cocina lento y con entrega consciente. No necesitas gustarle a todos. En el amor, lo importante es compartir tu autenticidad con quien realmente valore estar contigo. No malgastes lágrimas en quienes se alejan sin motivo; dedica tu energía a quien permanece y te demuestra amor sincero. Un vínculo del pasado podría reaparecer, pero no con las mejores intenciones. No abras la puerta a lo que solo trae confusión. Protege tu paz y tu corazón. En cambio, una limpieza interior y emocional abrirá espacio para un amor más puro, libre y honesto. Con información de Nana Calistar. EE