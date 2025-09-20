Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 y 21 de septiembre de este 2025.

Aries: El amarillo como color protector.

Tauro: Con el rojo como color vibrante.

Géminis: La protección del color azul.

Cáncer: El verde como color de renovación.

Leo: Color rojo.

Virgo: Bajo el azul fuerte como tu color de poder.

Libra: El naranja como color vibrante.

Escorpión: Con el rojo como tu color de poder.

Sagitario: El amarillo como color protector.

Capricornio: El rojo como colores de poder.

Acuario: Bajo el poder del blanco y el azul.

Piscis: Con el amarillo y el rojo como colores de poder.

Con información de Mhoni Vidente

