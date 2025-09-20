Sábado, 20 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 y 21 de septiembre de este 2025.

  • Aries: El amarillo como color protector. 
  • Tauro: Con el rojo como color vibrante.
  • Géminis: La protección del color azul.
  • Cáncer: El verde como color de renovación.
  • Leo: Color rojo.
  • Virgo: Bajo el azul fuerte como tu color de poder.
  • Libra: El naranja como color vibrante.
  • Escorpión: Con el rojo como tu color de poder.
  • Sagitario:  El amarillo como color protector.
  • Capricornio: El rojo como colores de poder. 
  • Acuario: Bajo el poder del blanco y el azul.
  • Piscis: Con el amarillo y el rojo como colores de poder.

Con información de Mhoni Vidente

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones