Este 20 de septiembre de 2025 es un día propicio para tomar decisiones conscientes, ordenar pensamientos y avanzar con firmeza. La influencia astral favorece tanto las relaciones como los proyectos personales y el autocuidado. Conviene recordar que los planetas ofrecen orientación, pero cada persona construye su propio destino.

Además, las cartas del tarot, según la astróloga Mhoni Vidente, invitan a dirigir la atención hacia temas esenciales: los vínculos afectivos, la economía, los nuevos inicios y la intuición. A continuación, te compartimos las predicciones para cada signo del zodiaco. Ten presente que, además del signo solar, cada individuo cuenta con un ascendente y una carta natal única, por lo que esta es una guía general.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu pareja podría esperar más estructura o compromiso. Sé claro/a y habla con franqueza. Los esfuerzos recientes empiezan a dar resultados; dedica tiempo a perfeccionar detalles en lugar de buscar avances gigantes. Una propuesta pequeña podría tener gran impacto en el futuro. Recuerda: a veces importa más el cómo que el qué.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Venus te sugiere demostrar afecto con acciones concretas más que con palabras. Un gesto sencillo puede significar mucho. Revisa documentos, cuentas o trámites pendientes; un descuido menor podría volverse un inconveniente. Día favorable para planear inversiones prudentes. Mantener una rutina te dará estabilidad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Surgen conversaciones de peso en las que deberás expresar lo que realmente sientes. Si estás sin pareja, alguien del pasado podría reaparecer. Tu creatividad se activa en contacto con los demás; las colaboraciones pueden prosperar si eres claro/a al comunicarte. Presta atención a lo que no se dice, las señales silenciosas también importan.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu sensibilidad puede transformarse en fortaleza: abrir tu mundo interior acerca a los demás. Atiende cuestiones domésticas o del hogar que necesitan resolverse, ya sea en papeles o mejoras. No persigas la perfección; lo auténtico vale más.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma está en su punto alto, pero la posición de Venus en Virgo aconseja enfocarte en los pequeños gestos y en escuchar con atención. Podría surgir una oportunidad de brillar, aunque requerirá humildad y aceptar puntos de vista que no esperabas valorar. Usa tu confianza con empatía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La sensibilidad está más presente en ti hoy; recibe con gratitud las muestras sencillas de cariño. Si notas tensión, revisa si tus expectativas son demasiado altas. Excelente momento para organizar lo que quedó pendiente. Liberarte de cargas incompletas te dará alivio. No olvides delegar: no todo tiene que depender de ti.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Con Mercurio en tu signo, la comunicación fluye. Es un buen momento para resolver malentendidos, reconciliarse o mantener conversaciones pendientes. Tus ideas son bien recibidas, pero escucha con atención las críticas constructivas: los detalles marcan la diferencia. Evita idealizar demasiado, lo real también tiene belleza en sus imperfecciones.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad emocional es clave hoy: lo oculto tiende a salir a la superficie. Aunque pueda ser difícil, también será liberador. Confía en tu intuición para proyectos creativos o decisiones donde emoción y valor se combinan. Cierra ciclos que ya no sirven y abre espacio a lo nuevo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recuperas entusiasmo en asuntos en los que dudabas. El día es ideal para definir metas de mediano plazo y establecer pasos claros. Evita dispersarte en múltiples direcciones; concentra tu energía en lo que realmente importa para ti, no en lo que los demás esperan.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Podrías sentir que las responsabilidades interfieren con lo afectivo. Busca equilibrio. La constancia será tu mejor aliada para avanzar en tareas que parecían lentas. También es un buen momento para fijar límites: decir “no” cuando es necesario protege tu bienestar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Llegan a tu vida nuevas conexiones y amistades que aportan aire fresco. Tus ideas innovadoras merecen atención; no descartes lo diferente, puede darte sorpresas agradables. Mantente abierto/a, pero sin renunciar a tus valores. Lo nuevo no siempre significa fácil, pero puede ser valioso.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad se intensifica, lo que puede despertar ternura o nostalgia. Confía en tu intuición: si algo en lo laboral no se percibe bien, revisa antes de tomar decisiones. También es un día favorable para la creatividad. Busca momentos de calma y respiración consciente para recargar energía.

Con información de Mhoni Vidente

