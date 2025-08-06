Mercurio retrógrado: ¿Cuándo termina y qué signos se ven más afectados?

El temido Mercurio retrógrado ha vuelto a hacer de las suyas, trayendo consigo malentendidos, retrasos, fallas tecnológicas y una dosis extra de caos en la comunicación. Este fenómeno astrológico, que suele despertar el interés de creyentes y escépticos por igual, comenzó su tránsito retrógrado el pasado 18 de julio y ha generado una oleada de inquietudes en quienes siguen de cerca los movimientos planetarios.

Mercurio retrógrado es un evento astronómico que ocurre entre tres y cuatro veces al año, cuando el planeta parece moverse en dirección contraria a su órbita habitual desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque no se trata de un retroceso real, en astrología se le atribuyen diversos efectos que influyen en la vida cotidiana: malentendidos, confusiones, errores en documentos y complicaciones en viajes y tecnología.

¿Cuándo termina Mercurio retrógrado?

El tránsito de Mercurio se encuentra bajo la influencia de Leo, un signo de fuego, lo que implica una energía intensa, emocional ligada a la identidad de las personas, pudiendo generar demoras, malentendidos y revisiones importantes en nuestra forma de pensar, hablar y crear.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el retroceso de Mercurio concluirá el próximo 11 de agosto y durante este periodo algunos signos sufrirán sus efectos con mayor fuerza.

LEO

Con Mercurio retrógrado en tu signo, el mensaje es claro: es momento de alejarte un poco del centro de atención y prestar más oído a tu voz interior. Estas tres semanas no se tratan de brillar hacia afuera, sino de reconectar con tus motivaciones más genuinas. Es un buen tiempo para revisar decisiones personales, proyectos creativos o maneras de expresarte que ya no van con tu versión actual. Si algo quedó pendiente el año pasado, podría volver ahora para que lo mires desde otra perspectiva.

ACUARIO

Mercurio está retrogradando en el área que rige tus vínculos más cercanos, por lo que podrías enfrentarte a conversaciones que se repiten, desacuerdos que resurgen o pactos que requieren ser replanteados. No es momento de ganar discusiones, sino de abrirte a escuchar con más empatía. Tus relaciones reflejan algo fundamental sobre ti. En lugar de cerrar puertas apresuradamente, pregúntate qué necesita ser reconstruido.

ESCORPIO

Este tránsito activa tu sector profesional y tu proyección pública. Si venías cuestionándote tu rol, tus metas o la manera en que te estás mostrando al mundo, Mercurio retrógrado puede ayudarte a redefinir ese camino. Detenerte para reorganizar tus planes antes de lanzarlos puede ser una decisión sabia. No se trata de retroceder, sino de construir con mayor claridad hacia el futuro.

TAURO

Tus bases emocionales y tu entorno íntimo se vuelven el centro de atención. El movimiento retrógrado de Mercurio despierta interrogantes sobre cómo estás viviendo tu hogar, tus relaciones familiares y tu sentido de pertenencia. Es un buen momento para reparar diálogos inconclusos del pasado, resignificar experiencias personales o hacer ajustes en tu espacio. Lo doméstico se convierte en territorio de sanación.

Aunque Mercurio retrógrado suele tener mala fama, también representa una oportunidad para replantear, revisar y reajustar. Este periodo invita a bajar el ritmo, observar con más claridad lo que decimos y cómo lo decimos, y atender los temas que dejamos en pausa. En Leo, este tránsito es ideal para redescubrir nuestra voz interna y reconectar con la pasión que mueve nuestras acciones.

