Horóscopo Negro para HOY 6 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Marte entra en tu signo este miércoles y te pone "on fire". Te vas a sentir más guerrera, más decidida, con un subidón de energía que no te esperabas. Vas a querer hacer cosas, moverte, decir lo que piensas, comerte el mundo. Pero, Libra… cuida esa lengua afilada, porque entre Marte y Mercurio retrógrado, puedes terminar metido en un buen problema con alguien cercano.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Marte entra en Libra este miércoles y te lanza un mensaje clarísimo: busca la calma como sea. Rutinas. Hábitos que te ayuden a bajar revoluciones. Escorpio, deja el teléfono una hora antes de dormir, no empieces el día abriendo Instagram. En serio, eso está alimentando tu ansiedad sin que te des cuenta. Tu mente necesita espacio para pensar, para soñar, para respirar. No para absorber porquerías 24/7.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Hoy es como si el universo te dijera: “Venga, Sagi, reconéctate con los demás.” Vas a sentir ese impulso de abrirte otra vez, de recuperar ilusiones, de compartir lo que llevas dentro. La energía fluye, hay más calma en el aire, y sinceramente, no estás para peleas absurdas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Hoy puede ser que dudes de ti mismo, que te sientas algo inseguro, pero ni caso. Tienes una mente fuerte, una intuición afilada, y no necesitas que nadie te diga cómo pensar. Defiende tus ideas. Defiende tu verdad. No te enredes en discusiones absurdas, pero tampoco te calles por agradar.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

En lo profesional, hay cosas importantes en camino. Ideas, propuestas, oportunidades… Y no puedes permitirte que toda esta energía negativa que te rodea te haga perder el foco. Estás en el punto de mira, Acuario. Te están observando más de lo que crees, pero no como amenaza, sino porque hay algo en ti que brilla, y que ahora mismo está empezando a despertar interés.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este miércoles se te va a pedir una cosa clara: no te metas donde no te llaman. No expliques lo que nadie te ha pedido explicar. No te desgastes en conversaciones donde ya sabes que no va a cambiar nada. Si ves que algo no va contigo, media vuelta, y punto. Aunque duela. Aunque no sea justo. Aunque te piquen los dedos por decir tu versión. No vale la pena.

Con información del Horóscopo Negro

AO