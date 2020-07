Melissa Galindo impone su estilo en el pop urbano

Aunque la pandemia puso en pausa su gira, la cantautora Melissa Galindo continuó con sus planes, y recientemente sorprendió a sus fans con el lanzamiento de “Vete con ellas”.

En entrevista, Melissa Galindo comparte que este nuevo sencillo compuesto por ella tiene la intención de brindar un mensaje de aliento para reforzar el amor propio en las mujeres cuando están ante una relación sentimental que no es recíproca.

“A mí me gusta empoderar a todo el mundo, no solo a las mujeres. Yo lo canto así desde mi perspectiva como mujer, pero me encantaría que todos sepan que no tienen que quedarse en un lugar solo porque ya te comprometiste, porque así están las cosas o es cómodo. Si no tienes paz, si no te respetan y entregan lo que necesitas como ser amoroso, tienes que moverte”.

Melissa destaca la alegría que le significa que sus canciones puedan ayudar a otras mujeres a sentirse acompañadas y motivadas para realizar cambios positivos en sus vidas; en especial, si hay miedos a dejar a un espacio o alejarse de personas que no brindan felicidad y crecimiento personal.

“Cuando me llegan mensajitos de que han dado un giro en sus vida por alguna canción que les movió algo, se siente muy bonito. Esa es la finalidad de mi música, el tocar el corazón de la gente y darles un poco de alegría, sanación o entretenimiento. Creo que a veces nos quedamos en un lugar por miedo a salirnos, a volar con nuestras propias alas”.

Una particularidad de “Vete con ellas” es la colaboración que Melissa Galindo hace a dueto con Valdo Vinoz, a quien considera un gran cantante: “Yo ya había escuchado su música hace tiempo y me pareció maravillosa. Cuando la disquera me propone que fuera con él la colaboración, me encantó la idea, lo que hizo. Es un chavo súper talentoso y buena vibra”.

Melissa señala que el acompañamiento y amistad que tiene con Kalimba, ahora como director y productor de su propia disquera independiente ARK Records, ha sido clave para brindar un nuevo impulso a su carrera, partiendo del conocimiento y experiencia que Kalimba tiene dentro y fuera de los escenarios y en diversas vertientes musicales.

“A Kalimba lo conozco desde hace 10 años y siempre hemos estado haciendo música, me iba a su estudio a componer y hacer música. Ahora con su disquera hacemos un gran equipo, nos escuchamos bastante bien, hablamos en pro de mi proyecto”.

Melissa aplaude que las plataformas digitales cada vez se consoliden más como herramienta para mantener contacto con el público ante las limitantes de conciertos presenciales, por lo que no descarta generar más shows en los próximos meses.

JL