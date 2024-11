Megan Fox y Machine Gun Kelly están esperando un hijo. El anuncio lo hizo hace unos minutos la propia próxima madre a través de sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, la actriz aparece completamente desnuda y cubierta por un líquido negro mientras muestra el crecimiento de su vientre y lo sostiene con la mano derecha. La publicación cuenta con una segunda imagen menos impactante en la que aparece una prueba de embarazo con la leyenda "YES+". En la descripción del post, Megan Fox escribe lo siguiente:

"Nada se pierde para siempre. Bienvenido de regreso". Este mensaje hace referencia a un suceso previo en la vida de la pareja cuando perdieron el anterior embarazo y del que ya se expresaron ambos. MGK escribió para la canción "Let Me Go": ""¿Cómo puedo vivir con el hecho / De que mi mano no estuvo sobre su estómago cuando perdimos al bebé?". Fox también había hablado sobre el suceso asegurando que fue muy difícil de vivir para los dos, incluso al grado de que el duelo les provocó varios problemas para su relación y tener que dejar de pensar en el matrimonio.

Sin embargo, la pareja se mantuvo a flote y ahora tendrá una nueva oportunidad de convertirse en padres. Aunque Megan Fox comparte a Noah, Bodhi y Journey con su ex, Brian Austin Green.

La publicación de Instagram ya cuenta con más de un millón de "me gusta", aunque no tiene habilitados los comentarios. En diversas entrevistas, Fox ha declarado que ha aprendido que su relación con MGK debe mantener su privacidad para hacerse más resistente. En la primera imagen, la cuenta de MGK está etiquetada, mas no se trata de una publicación compartida.

El anuncio es viral en estos momentos.

OB