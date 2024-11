Antes de ser ingresado al Centro de Detención Metropolitano de los Estados Unidos, Sean "Diddy" Combs había puesto en venta una lujosa mansión. El magnate musical se mantiene en prisión desde septiembre del año presente para enfrentar cargos por abuso y agresión sexual, y tráfico y asociación ilícita. El juicio para determinar la sentencia que recibirá "Diddy" está agendado para realizarse el próximo 5 de mayo. En este momento, la investigación en contra del artista sigue abierta, por lo que las acusaciones podrían acumularse.

Pese a ya llevar varias semanas en el mercado, la mansión de Sean "Diddy" Combs no ha recibido mucha atención tras el anuncio de la detención e investigación. Sobre todo porque este espacio es uno de los señalados por auspiciar las famosas "fiestas blancas" que ahora son señaladas por convertirse en espacios en los que asistían personas en probable situación de ilegalidad, en condiciones inhumanas y en algunos casos a edades inferiores a las adultas. Incluso, la mansión fue allanada como parte de la investigación en contra de "Diddy". Para cualquiera que le interese, el precio de venta es de 61 millones 500 mil dólares.

En algún momento se especuló que la venta de dicho inmueble tendría la intención de conseguir una fianza para la salida en libertad condicional de "Diddy", sin embargo, el tribunal ha rechazado todas las ofertas de la parte demandada. No obstante, los ingresos del cantante han menguado, por lo que ahora oferta otro bien de lujo. Se trata de un jet lujoso que tiene un valor aproximado de 60 millones de dólares, de acuerdo con información de The U.S. Sun. Con un costo final parecido al de la casa, pero con la diferencia que este podría rentarse por viaje, "Diddy" busca recuperar algo del dinero invertido en sus propiedades materiales.

El jet se encuentra en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles. Se trata de un distintivo jet negro modelo Gulfstream 550 y se encuentra disponible para realizar viajes en websites de lujo sin la mención de que pertenece al cantante y productor denunciado. La renta del servicio se puede solicitar a través de Silver Air, Jettly y Aviapages. Un viaje de Los Ángeles a Nueva York que dura aproximadamente cuatro horas y media tiene un costo de servicio de 116 mil 681 dólares. Es decir, una renta superior a dos millones de pesos mexicanos por vuelo.

Este tipo de servicios es exclusivo de deportistas de la élite, artistas o empresarios acaudalados que son capaces de invertir estos montos.

Te puede interesar: Nicolás Celis se sube al ring con Jonás Cuarón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB