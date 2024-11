Luego del trágico fallecimiento de Liam Payne el 16 de octubre en Buenos Aires, los preparativos para su funeral en Londres han avanzado a buen ritmo. Los detalles sobre los asistentes al evento han generado gran expectación, especialmente sobre si sus compañeros de One Direction estarán presentes para rendirle un último homenaje.

La noticia de su muerte conmovió profundamente tanto a sus seguidores como a sus antiguos compañeros de banda, quienes podrían reunirse nuevamente para dar el adiós a un amigo y colega.

El traslado del cuerpo de Liam Payne

El cuerpo de Liam Payne fue trasladado desde Buenos Aires al Reino Unido en un vuelo que partió el miércoles, acompañado por su padre, Geoff Payne. El viaje estuvo marcado por momentos de profunda emoción, especialmente durante su paso por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde algunos fans y paparazzi lograron captar imágenes del padre del cantante, visiblemente afectado por la pérdida.

Un video compartido por un usuario en redes sociales muestra a Geoff Payne caminando en silencio, tomando un último momento para despedirse de Argentina, el país donde su hijo lamentablemente falleció.

Antes de ser repatriado, el cuerpo de Payne fue colocado temporalmente en el Cementerio Británico de Buenos Aires, donde se le realizó un proceso de embalsamamiento. El miércoles por la mañana, fue retirado para comenzar el viaje de regreso al Reino Unido, como confirmaron fuentes oficiales a la agencia AFP.

El funeral de Liam Payne no será un evento cerrado, como algunos esperaban. De acuerdo con medios británicos como The Sun y Daily Mail, la familia del artista ha optado por rendirle un homenaje público en la Catedral de San Pablo, en Londres. La ceremonia será abierta a todos los que deseen asistir, permitiendo que miles de personas se despidan de quien fuera parte de One Direction.

De acuerdo a lo revelado por el diario británico The Sun, una fuente cercana a la familia Payne afirmó que el funeral de Liam Payen tendrá lugar “en West Midlands en 10 días”. Según la fecha de la publicación, es probable que el entierro del artista se dé el próximo 17 de noviembre.

¿Quiénes asistirán al funeral de Liam Payne?

Se espera que el funeral de Liam Payne sea un evento de gran magnitud, con la presencia de figuras destacadas de la industria musical, amigos cercanos y, por supuesto, los exintegrantes de One Direction. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson son algunos de los nombres que han circulado como posibles asistentes.

La idea de ver a los antiguos miembros de la banda reunidos en este triste evento ha causado gran emoción entre los seguidores, ya que aunque su reencuentro no sea en las condiciones que muchos esperaban, representa una oportunidad de recordar su tiempo juntos como grupo.

Aunque aún no se ha confirmado quiénes estarán a cargo del tributo musical, los rumores apuntan a que se realizará un homenaje especial para Payne durante la ceremonia. A lo largo de su carrera, el cantante fue conocido por su talento, especialmente por su participación en One Direction, aunque también enfrentó varios desafíos personales. No obstante, su legado musical sigue vivo, y un posible tributo en su funeral podría ser uno de los momentos más emotivos del evento.

Es posible que alguno de sus excompañeros de banda decida interpretar alguna de sus canciones, lo que añadiría un toque profundamente significativo a la despedida.

Ceremonia privada en Wolverhampton

Tras la misa pública en Londres, la familia de Liam Payne ha organizado una ceremonia más íntima y personal en Wolverhampton, la ciudad natal del cantante. Este servicio será exclusivo para los seres más cercanos a Liam, quienes desean rendirle homenaje en el lugar donde nació y creció.

Este será un momento más privado para aquellos que compartieron con él su vida personal, en contraste con el evento público en Londres.

