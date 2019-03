"Me hubiera gustado ser curandero": Carlos Santana

“Tenía ganas de llorar”, dijo una mujer luego de escuchar hablar -a unos metros- a Carlos Santana… Y es que el originario de Autlán de Navarro (Jalisco), tras su participación el domingo pasado en el festival Vive Latino, se reunió con algunos seguidores en la Ciudad de México para compartir un poco de su próximo disco “Africa Speaks”, y responder preguntas sobre su infancia, su madre, su esposa, de los muros, abusos y la posibilidad de llevar su historia a la pantalla.

Durante la plática, guiada por Charo Fernández, Santana dejó ver que es un hombre de fe, ya que agradeció constantemente a Dios por sus logros.

“El propósito más intenso (de mi trabajo) es conectar los corazones de la gente con su propia luz, lo demás es puro polvo, fama”, señaló sobre el objetivo de su música.

Aunque no estuvo acompañado de su guitarra, dijo que convivir cotidianamente con ella es como hacerlo con una mujer. “Es como tener una conversación con una mujer, no debes interrumpir, debes escuchar y saber cuándo y cómo bailar”.

Su nuevo disco, “Africa Speaks”, cuenta con la voz de Concha Buika. Aún no se tiene la fecha de salida, pero se mostró contento por este logro, ya que desde siempre ha sido un apasionado de África y en especial de sus voces femeninas.

“Yo soy mexicano, pero mi fascinación es la música africana, cuando cantan son más ricos que los ricos, cantan sin miedo, con una pasión increíble”.

Una de las preguntas de la audiencia fue sobre algo que lo hubiera conmovido mucho en la vida y que quisiera compartir; él, con calma y con un poco de nostalgia, habló de su madre: “Ver los ojos de mi madre cuando nos sacó de Tijuana, siempre siguiendo a mi padre… Sin mi madre, yo me hubiera muerto tocando en la calle Revolución, ella fue el centro de mi salvación física”.

“Yo no soy lo que me pasó”

A raíz de otra pregunta, habló del perdón al abuso sexual que sufrió de niño, y la forma en que este hecho transformó su presencia en el mundo: “Yo crecí con un concepto de víctima. Viví lo mismo que pasan estos niños con los curas, pero tuve la oportunidad de enfrentarlo, yo no soy lo que me pasó. A esa persona lo perdoné porque si lo mandaba al infierno, me iría yo también, cambié eso y ahora sé cómo transformar el miedo y la oscuridad. Yo soy una criatura pura y con inocencia igual que ustedes, ahora puedo articular música con más convicción y fuerza y no le tengo miedo a nada”.

El lenguaje de la hierba

Aunado a la revelación anterior, el guitarrista señaló que de no haberse dedicado a la música, le hubiera gustado ser curandero, la respuesta sorprendió a la audiencia y él explicó la razón.

“Me hubiera gustado ser curandero porque sé cómo articular el lenguaje de la hierba. Algunos le dan una connotación negativa, pero es medicina; la hacen los rayos del Sol, le dicen de qué color ser, entre el Sol y la tierra hacen la medicina, los hombres hacen las drogas y allí está la diferencia”.

Viendo la música también como una medicina, Santana dice que espera que ésta ayude a generar otra época, una donde haya mejores condiciones de vida para todos, en especial para las mujeres.

“Que las mujeres sean iguales, eso quiero con mi música, invitar a otra época donde no haya víctimas ni villanos”.

Finalmente, el autor de discos como “Shaman”, “Guitar Heaven” o “Spirits Dancing in the Flesh”, agradeció a Dios por una vida llena de fortuna. “Que sin cantar, nomás tocando la guitarra puedo estar ahí, casi igual que Eagles y Michael Jackson, en el salón de la fama”.

Señaló que admira a artistas como su maestro, Javier Bátiz, y por supuesto a B.B. King, Aretha Franklin y Charlie Parker, que se quedó con las ganas de poder hacer música con Billie Holiday y John Coltrane, y que le gustaría poder colaborar con Manu Dibango. Recordó con orgullo la vez en que Jimmy Hendrix le dijo “me encanta tu selección de notas”.

Película

Como muchos otros artistas emblemáticos en la música o en el arte que han sido llevados a la pantalla grande a través de películas, documentales y hasta series, a Santana también le han hecho el ofrecimiento, pero su negativa hasta ahora se debe a la forma en la que quiere que se cuente su historia. “Si no me han visto en tele o no han hecho películas sobre mí es porque tiene que ser una historia de triunfo, para arriba, no de víctimas; si es así que se guarden su dinero”.

Actualmente hay propuestas que podría aceptar, siempre y cuando él sea el dueño, por contrato, de su historia.

Asiste

Carlos Santana en concierto

Auditorio Telmex.

Jueves 21 de marzo.

21:00 horas.