Me cuesta trabajar con actores que no sean creativos: Carlos Cuarón

El director Carlos Cuarón está celebrando que "Amalgama", su nueva película, llegará a las salas de cine el próximo 7 de diciembre, pero además, con premios como el de Mejor Guion en el XXVI Festival de Cinema Ibero Latinoamericano de Trieste.

"Me siento satisfecho y orgulloso no sólo del guion sino de la película, los actores, del crew en general, y el resultado final estoy muy contento con él, es una película de la que estoy extremadamente satisfecho", dijo el director. La película gira en torno a cuatro personajes, tres hombres y una mujer, todos dentistas que coinciden en una convención en la Riviera Maya, y es allí donde se desarrolla la historia en la que ellos sienten deseo por ella, pero ella tiene otros planes.

El elenco está conformado por Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. En cuanto al trabajo de estos cuatro actores, el director opinó. "Ha sido un trabajo de mucha comunicación y libertad en el sentido de que yo les comuniqué a los actores y al crew en general qué es lo que quería, y ellos fueron libres de crear. Me cuesta trabajar con actores que no sean creativos y estos cuatro se pasan, son muy imaginativos, creativos y propositivos, entonces las ideas sumaban, no restaban, entonces vamos creando algo juntos, claro, con un guion previo, pero todos con un mismo objetivo". Cada uno de los actores, al ver por primera vez la película, tuvo sus propias reflexiones, como en el caso de Tony Dalton.

"La verdad muy contentos, ya terminada y en la pantalla grande la primera vez que la vi fue cuando estábamos en competencia, en un cine hermoso y ya con la música, con la edición. Yo ya había visto mucho de la película para hacer unas voces pero no la había visto sobre la pantalla y ya terminada, me encanta la película, pero el resultado final superó muchísimo mis expectativas", comentó. Para Manolo Cardona, la sensación fue la de salir y accionar.

Miguel Rodarte aseguró que el diseño sonoro, hecho por Pablo Lach y Jonás Rodríguez es una joya, así como la forma en la que se narra la historia, el "cómo los personajes se van entramando hasta llegar al punto de no tener de otra más que exponer su dolor, su miedo y vivir esa catarsis. Creo que es una película que logra transmitir muy bien el sentir de cada uno de los distintos personajes, el proceso de cada uno, contado de manera auténtica". La película cuenta con planos secuencias largos, con tensión, humor, y de acuerdo a sus integrantes, una producción que es de esas que poco se ven en el cine mexicano.

