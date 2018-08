Mayrín Villanueva confiesa infidelidad

Mayrín Villanueva abrió su corazón y habló de un episodio en su vida en el que la infidelidad estuvo presente.

En entrevista para el programa "Hoy", la actriz confesó que le fue infiel a su ex esposo Jorge Poza.

A la pregunta de que si había tenido que ver Eduardo Santamarina con su separación de Jorge Poza, la actriz dijo que sí: "Nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo".

Pero aclaró que aunque conoció a Eduardo mientras trabajaron en la telenovela "Juan Querendón", no fue durante la grabación cuando empezaron su relación.

"No fue durante la novela, duramos dos años juntos haciendo la novela, y sí, te empieza a gustar, empiezas a sentir química"

Y confesó que esa atracción que empezó a sentir por Eduardo, se la confesó a su entonces pareja, Jorge Poza.

Lo importante es reconocer lo que está pasando, aceptar las cosas como son, afrontarlas, y ya hablamos; Jorge también tuvo una relación. Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, los dos hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir o que fue un engaño".

Sin embargo, reconoció que sí hubo infidelidad y que no es algo que la enorgullezca.

"Pero fuimos infieles finalmente porque estábamos dentro de una relación, yo estaba viviendo con una persona y estaba saliendo con Eduardo".

"No es algo de lo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es terminar una relación y luego volver a empezar", afirmó.

Mayrín comentó que lleva 10 años con Eduardo Santamarina y que actualmente toman terapia de pareja, actividad que la ha ayudado más a conocerse a sí misma que a Eduardo.

"El ser humano no es de una sola persona, es mentira, aunque eso no tiene nada que ver con lo que tienes con tu pareja", finalizó.

GC