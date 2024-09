La adaptación de 'The Last of Us' ha sido un triunfo considerable para HBO Max. En los dos meses posteriores a su estreno, la serie fue vista por casi 40 millones de personas, lo que la convierte en una de las adaptaciones más populares de la plataforma en su historia.

Gracias a la recepción positiva por parte del público, desde hace tiempo se dio luz verde para el rodaje de la segunda parte. Actualmente, la continuación ya ha sido acabada de filmar y se encuentra en proceso de edición y post-producción.

En este sentido, los fanáticos se encuentran a la expectativa de todo lo relacionado con las fechas de entrega de la nueva parte. En esta nota te compartimos los detalles más actualizados al respecto, pero, lo cierto es que los aficionados tendrán que esperar unos cuantos meses más para el estreno de la segunda temporada.

Recientemente, en el marco de la ceremonia de los premios Emmy, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max, dio a conocer en una entrevista con el medio Deadline que la segunda temporada de “The Last of Us” está planeada para estrenarse durante la primera mitad de 2025.

Más específicamente, el ejecutivo de HBO Max comentó que la segunda temporada será lanzada justo a tiempo para la próxima edición de los premios Emmy, es decir, un par de semanas antes del 31 de mayo de 2025.

También aseguró que ha visto avances de lo que vendrá en la segunda temporada y cree que “a todo el mundo le va a encantar lo que hace el co creador Craig Mazin”.

¿Cuál es la historia de The Last of Us?

La historia del videojuego (ahora adaptado en serie) se remonta al año 2003, cuando comienza una pandemia de zombies gracias a la propagación de un hongo en la población.

Los protagonistas se desenvuelven en un contexto 20 años después del inicio del virus. Para esto, Joel, un contrabandista de Boston que está en busca de su hermano, se encuentra con una niña inmune a la infección llamada Ellie.

Ambos continuarán en la búsqueda de Joel para reunirse una vez más con su familia, y el espectador será el acompañante en los desafíos que enfrentarán en esta travesía.

CM