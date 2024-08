El próximo 12 de septiembre, “Divina Comida México” regresa con su tercera temporada y cuatro eclécticas mesas, donde en cada episodio veremos a una celebridad abrir las puertas de su casa para buscar sorprender a la audiencia y a sus invitados con una velada única y así obtener el título de mejor anfitrión. Esta nueva entrega del reality estrena en simultáneo por Max, Discovery Home & Health e Imágen TV.

A lo largo de 16 emocionantes episodios, DIVINA COMIDA MÉXICO presenta 4 mesas integradas por diferentes personalidades que le darán un toque especial a cada velada y sacarán lo mejor de su hospitalidad compitiendo por el título de “mejor anfitrión”:

Mesa 1: Jaime Maussan, Mariana Ochoa, Daniel Sosa y Mara Escalante.

Mesa 2: Paco Ayala, Karla Díaz, Melissa Robles y Alex Fernández

Mesa 3: Julio César Chávez, Luis Fernando Peña, Karla Camacho y Yeri Mua.

Mesa 4: Turbulence & Burrita Burrona, Kika Edgar, Paco Zea y Majo Aguilar.

“Divina Comida México” tiene preparado un menú repleto de historias que cada celebridad compartirá durante las cenas, donde los espectadores serán testigos de anécdotas inéditas que revelan el lado más humano de estos íconos del espectáculo. Desde momentos de risa desbordante hasta confesiones profundas, cada cena es una ventana a la vida y trayectorias de estos personajes.

Esta producción de Max Original es la versión local del reconocido formato “Come Dine with Me”, creado por ITV Studios, y producido en más de 40 territorios en todo el mundo.

 

“Divina Comida México” tercera temporada es una coproducción de Warner Bros. Discovery e Imágen TV, que estrenará episodios cada jueves a partir del 12 septiembre en Max y Discovery Home & Health, y cada sábado a partir del 14 de septiembre por Imagen TV.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB