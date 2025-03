Mel Gibson; La Resurrección de Cristo

¿Sabías que Mel Gibson regresa al cine con la segunda parte de “La Pasión de Cristo”? Aquella polémica película que el famoso actor recreó de la manera más cruda y despiadada sobre la crucifixión de Cristo y que creó conmoción a nivel mundial.

Ya viene la segunda entrega de la “Pasión de Cristo” dirigida por el actor y director de cine Mel Gibson, en abril del año pasado anunció que se comenzaría a rodar y se estrenaría este abril de 2025, pero por cuestiones desconocidas se atrasó la producción por más de un año, y finalmente la casa productora Cinecitta Estudios de Roma anunció que comenzará rodajes el próximo mes de agosto en distintas locaciones de Italia.

Mel Gibson, quien se ha declarado un católico consumado y ferviente admirador de Cristo, estrenó su película en el año 2004, llegándose a considerar la película más controversial de la historia del cine por la violencia extrema, la crudeza sanguinaria y el sentimiento antisemita que despertó en la comunidad cristiana, por las torturas tan crueles a las que fue expuesto el Rabí de Galilea.

La comunidad judía protestó por la manera en que los retrataron en la era cristiana, inclusive bautizaron a la película con el nombre de “El Evangelio según Mel Gibson” que se estrenó justo un Miércoles de Ceniza, y la iglesia y sus beatos durante los sermones de la homilía recomendaban a los feligreses que asistieran a los cines para conocer la verdadera historia de Cristo en sus últimas 24 horas de vida, ya que la historia comienza con el beso de judas y termina con su muerte clavado en la cruz.

Una de las escenas más escalofriantes es cuando satanás en cuerpo de mujer que lleva puesta una capucha negra, abraza a un bebé que es su hijo, y camina entre la muchedumbre que presencia la crucifixión del Nazareno, y ambos lo miran con sorna y burla por las torturas que sufre el Hijo de Dios.

Al respecto, Mel Gibson confesó que tales escenas representan una macabra parodia de la Virgen María y el niño Jesús, pero los críticos y analistas van más allá al señalar que es una clara muestra en la que el diablo le demuestra a Cristo que él sí cuida y protege a su hijo, mientras él es enviado por su padre a morir en la cruz.

A 21 años de distancia, nuevamente el actor Jim Caviezel interpretará a Cristo en esta segunda entrega titulada: “La Resurrección”. ESPECIAL

Hasta el día de hoy no existe una película basada en la biblia que interprete la pasión de una manera tan despiadada y execrable, como seguramente sucedió en aquella época, según describe uno de los evangelios los látigos tenían “puntas de plomo” mismos que se enterraban en la carne y se la arrancaban al momento que lo jalaban para desenterrar las puntas. Además, tuvo la originalidad de ser hablada en lenguas muertas, es decir, en dialectos que ya no se utilizan para comunicarse como el arameo, el hebreo y el latín.

Antes de proyectarla en cines, El Vaticano contactó a la casa productora para ver la primicia, en un principio Mel Gibson se negó, pero posteriormente accedió, por lo que envió el material y tanto el Papa como los cardenales y arzobispos vieron la película completa. Las reacciones de la iglesia no se hicieron esperar, y señalaron su aprobación total.

El Papa Juan Pablo II, quien fue actor de teatro en su juventud y tenía la pasión por escribir poemas, aprobó el drama de la película, lo que le valió una lluvia de críticas de la comunidad judía.

No obstante, el arzobispo John Patrick Foley respondió a las críticas sobre el supuesto antisemitismo de la película afirmando que: "no hay nada en la película que no provenga de los relatos evangélicos. Así que si critican la película, criticarían también el Evangelio. Es muy fiel a él".

El día del estreno de la película, las salas de cine estuvieron a reventar, nadie se quería perder la crucifixión de cristo como nunca antes se había visto, fue un éxito en taquilla, recaudó más de 600 millones de dólares, algo insólito para una película histórica religiosa, muchas personas salían llorando de ver las escenas tan cruentas y despiadadas, otros se salían de la película por no soportar el sufrimiento de Cristo en la cruz, inclusive hubo una señora con afecciones cardiacas que sufrió un infarto al no soportar las dolorosas escenas de El Salvador, noticia que se convirtió en un escándalo.

No obstante, así como tuvo seguidores también tuvo detractores, algunos periódicos señalaron que el padre de Mel llamado Hutton Gibson, negaba los horrores del Holocausto, en ese entonces uno de los críticos más temibles del cine era Frank Rich mejor conocido como el “azote de las estrellas de Hollywood”, sus críticas eran demoledoras, llegó a señalar a la película como “pornográfica”, cuando preguntaron a Mel al respecto, declaró:

“Quiero matarlo, quiero sus intestinos en un palo, quiero matar a su perro”, después lo detuvo un policía manejando en estado de ebriedad lanzando injurias contra los judíos, “ellos son los culpables de todas las guerras en el mundo”, se le fijó una fianza y fue puesto en libertad.

El actor que interpretó el papel magistral de Cristo fue Jim Caviezel, quien tenía 33 años de edad y según confesó a varios medios sufrió cosas muy extrañas durante el rodaje, señaló a The Guardian que le cayó un rayo durante las filmaciones, tuvo repercusiones que lo llevaron a tener dos cirugías una a corazón abierto, también se le dislocó el hombro, en una escena que salió mal le cayó encima una cruz de 70 kilos, y en las flagelaciones que le daba un soldado romano resultó herido, ya que la ficción llegó a superar la realidad

A 21 años de distancia, nuevamente el actor Jim Caviezel interpretará a Cristo en esta segunda entrega titulada: “La Resurrección”, y aunque ya tiene 54 años de edad, la producción ha señalado que utilizarán IA para darle el efecto de juventud en el rostro para devolverle más de 20 años de vida que pasaron desde el año 2004, y tendrá que repasar su arameo, ya que se volverá a grabar en esa lengua muerta de hace más de 2 mil años.

Finalmente, el afamado actor ganador del Osar por su película Corazón Valiente, regresa a las pantallas de cine como director de esta segunda entrega, pero ahora como embajador de Hollywood nombramiento que le confirió Donald Trump en este segundo periodo. Gibson ha señalado en el podcast de Joe Rogan que comenzará filmando “la caída de los ángeles desde otro reino”, y señala que recreará “el infierno así como el Seol”. “Hay muy buenas ideas, pero también habrá cosas locas”.