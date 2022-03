Mauricio Ochmann conoció a líder de un crimen organizado tras su papel de "El Chema"

Mauricio Ochmann sorprendió durante el programa "La entrevista con Yordi Rosado" en donde dijo algunos aspectos de su vida privada y además confesó que tuvo contacto con el líder de un grupo del crimen organizado tras su papel de "El Chema".

"Me interceptaron en una gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen: 'el patrón lo quiere conocer'. Y dije: 'bueno, pues ni modo, vamos a conocer al patrón'. Y en ese momento, yo te prometo, no di más de 25 pasos y de repente siete, ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón y me dice: 'Chema', me da un abrazo. Fue como: 'platícanos tú quién eres y tal'. Afortunadamente, se portaron muy bien. Yo no sabía quién era. De repente, googleé y dije: 'Ah, órale, este cuate sí está pesado'", comentó.

Pese al éxito de "El Chema", se dio cuenta que lo que se estaba contando de este personaje no era lo adecuado, pues algunos niños le dijeron que querían ser como "Chema" de grandes.