Matrix: Acusan a Warner Bros. de sabotear la última película; mira por qué

La reciente película “The Matrix Resurrections” de la directora Lana Wachowski, ha sido considerada como un fracaso absoluto no solo por el bajo impacto que tuvo en taquilla, sino que los propios fans de la saga mostraron su descontento ante el desarrollo que la trama para dar continuidad a la trilogía original que ha sido protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

La polémica que ahora enfrenta Warner recuerda al conflicto que puso sobre la mesa la actriz Scarlett Johansson, quien demandó a Disney por ofrecer un estreno simultáneo en cine y en la plataforma de streaming Disney de la película “Black Widow”, situación que enfureció a Johansson al considerar que no permitir que el filme debutara en solitario en el cine, arruinó por completo las ganancias en taquilla y no hubo transparencia en lo que Disney generó vendiendo la película bajo demanda, pese a que los usuarios tuvieran membresía para acceder al contenido.

Este mismo panorama se avecina para Warner, pero por parte de la productora y también operadora de cines Village Roadshow, que hizo pública su molestia y procedimiento legal para que Warner Bros. se haga responsable del impacto negativo que tuvieron las salas de cine con el estreno de “Matrix Resurrections” y que derivo en pérdidas millonarias al también estar disponible en streaming en diversas partes del mundo donde opera, en este caso, HBO Max, que tiene los derechos de exhibición de la filmografía de “Matrix”.

Entre los principales argumentos de Village Roadshow, es que “Matrix Resurrections” tuvo una inversión de 190 millones de dólares para su realización y distribución, sin embargo, tras su estrenó recaudó 153 millones de dólares, cantidad que no fue suficiente para recuperar lo que se destinó como presupuesto.

El medio Deadline ha dado seguimiento a la postura de Village Roadshow, pues la compañía decidió ir a la Corte Superior de Los Ángeles para formalizar la demanda contra Warner, destacando que su molestia radica en considerar que Warner ya sabía del estreno simultáneo que el filme de “Matrix” tendría en salas de cine y la plataforma de HBO Max, decisión que han tomado como ventajosa para garantizar más ganancias a HBO con la llegada de nuevos suscriptores, además de enfatizar que otro punto a considerar es que Warner habría propuesto que la película se estrenara en 2022 y no en 2021, sabiendo que se esperaban otros estrenos de impacto mediático como “Spider-Man: No Way Home”, que solo tuvo su estreno en las pantallas de cine.

“La estrategia de WB (Warner Bros.) no solo aseguró que Matrix Resurrections sea un fracaso en la taquilla, también le hizo daño a la franquicia. No hay duda de que los números de la película diluyen el valor de esta saga ya que la falta de éxito comercial previene a los estudios de invertir en futuras secuelas o spin offs de estos contenidos”, habría sido uno de los argumentos –filtrados a la prensa- presentados por Village Roadshow en la corte angelina.

La supuesta demanda de Village Roadshow también apunta que invirtió dinero para la producción de “Matrix”, por lo que las decisiones de Warner afectaron poder recuperar su inversión y así estar en cuentas claras con Warner, sin que la franquicia estuviera en peligro ante el nulo respaldo que dio el público. De acuerdo a otras filtraciones, Village Roadshow señaló otras estrategias que Warner tiene en mente, al revelar que la productora está peleando por quedarse con los derechos totales de “Charlie y la fábrica de chocolates” y “Edge of Tomorrow”.

Medios como The Hollywood Reporter, han compartido que Warner Bros. ya ha fijado una primera postura a la demanda forma de Village Roadshow, puntualizando que los argumentos presentados son una excusa para no cumplir con los compromisos financieros que Village tiene con ellos.

“Este es un intento frívolo de parte de Village Roadshow para esquivar su compromiso contractual en el arbitraje que comenzamos contra ellos la semana anterior. No tenemos dudas de que este caso se resolverá a nuestro favor”.

AC