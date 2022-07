Matisse: La banda cumple su sueño y graba con Intocable

Desde hace tiempo el trío Matisse, conformado por Melissa, Román y Pablo, está explorando en el regional mexicano con una fusión a la que han calificado como “popteño”. De esa experimentación surgió su reciente álbum “Así de enamorados” donde se incluyen temas inéditos, como: “Como lo hice yo” a dueto con Carín León; reversiones de sus propios éxitos y el cover “Un nuevo amor” de Tranzas.

Sin embargo, la alineación ha avanzado un paso más y ahora cumple un sueño al grabar con la banda originaria de Zapata, Texas, Intocable. Hace unos días ambas agrupaciones lanzaron la canción “Más muerto que vivo”.

“Ha sido muy interesante este último año en el que hemos incursionado en nuevos géneros. A nosotros nos gusta pensar que hacemos la música que nos gustaría escuchar sin pensar en el género del que ésta sea. Creo que también las plataformas digitales han ido quitando esas fronteras entre géneros y ahora todo puede coexistir, somos muy afortunados de vivir este momento de la música y poder hacerla desde un lado mucho más libre, creativo y sin tantas paredes”, dice Melissa en entrevista para EL INFORMADOR.

“Ahora tenemos esta colaboración con Intocable, que es algo que soñamos por mucho tiempo y que no imaginábamos muy bien cómo y cuándo iba a pasar, pero no cabe duda que las cosas se dan cuando tiene que ser y creemos que es una colaboración que por lo que llevamos soñándola y los años que tomó, la hace mucho más especial”.

Pero cuando alguien tiene un ídolo y llega a conocerlo, a veces la idealización termina en una decepción, pero para Matisse ese no fue el caso, cuenta Román que los integrantes de Intocable son grandes amigos.

“Todo fue mejor de lo que esperábamos a Ricky (el vocalista) lo conocemos, lo ubicamos en redes sociales y sabemos que su humor es especial, y es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, por eso se nos hizo a todo dar. Pero nos sorprendieron para bien todos los demás de Intocable, todos son súper chistosos, buena gente y sencillos. De verdad que no es por ser ridículo, pero la neta es que el Norte se reconoce y la gente norteña tiene algo que con otros norteños sabe que todo está bien, como si fueran familia, la neta, todos pueden ser nuestros tíos, esa fue la química y por eso salió como salió el tema”.

Sobre el reto de involucrarse en los sonidos texanos, dice Melissa que no lo vieron como tal porque Intocable les hizo el proceso muy sencillo: “Son músicos tan talentosos, que hacen que no te des cuenta si algo está difícil o no, porque solo fluyen y hacen música muy increíble. Creo que más bien el reto fue lograr que se diera esta colaboración, ya estando en el estudio fue pura gozadera y mucha admiración. Nos tocó ver cómo Ricky compuso el acordeón del inicio, que es una melodía más de la canción, porque aunque no está cantada con voz, sí con el acordeón, también vimos cómo René le dio el toque con la batería para que la canción se sintiera sabrosita. Todos se leen la mente de manera increíble”.

Trabajan desde el respeto

Matisse, que proviene del pop, agradece ser partícipe del momento tan importante que atraviesa el regional mexicano, el cual está muy global, ellos dicen que están trabajando desde el respeto y la admiración, “no diríamos que nos sentimos del género como tal, pero creemos que lo estamos haciendo con mucho respeto, sabemos que hay gente que tiene años haciendo esto y con una carrera entera, respetamos mucho eso, y sabemos que nosotros estamos un poquito nada más asomando la nariz, pero nos sentimos muy contentos de que el género nos ha recibido muy bien”, apunta Melissa.

La agrupación está abierta a seguir explorando en la música, ahora están de lleno en el regional mexicano, pero si los invitan Los Ángeles Azules a hacer una cumbia, ellos estarán encantados. Román refiere que Matisse seguirá de gira por Estados Unidos y Latinoamérica a partir de finales del próximo mes de agosto.