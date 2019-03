Matías Oviedo, un militante de la música

El chileno Matías Oviedo ha encontrado en la música y la actuación la manera natural de exponer su intimidad y que de esa manera el público conecte con su mensaje artístico. Actualmente es parte de la teleserie chilena “Vidas paralelas” mientras promueve en México su segundo disco “Soy” que también le da nombre a su primer sencillo, cuyo videoclip también se desarrolla con lenguaje de señas. Cuenta en entrevista que si bien regresará a su país para continuar con las grabaciones del melodrama en el que participa, una vez que culmine el proyecto, volverá a la Ciudad de México a pasar un tiempo para impulsar su faceta musical.

“Yo de chico estuve más ligado a la música, entré a la universidad a estudiarla y después de un tiempo dejé la carrera y me dediqué al teatro; sin embargo, seguí tocando... Yo era bajista, lo hice en distintas bandas, hasta que en el 2008 lancé un disco como ‘Julio Pino’, que es como un alter ego que tenía; hice una banda con ese nombre, hicimos tres discos, el del 2008; también, en 2010 y 2012. Ya en el 2016 lanzo mi primer disco solista, ‘Amores tuertos’ el cual lo grabé en Buenos Aires, con ‘Tweety’ González, tecladista de Soda Stereo”.

Sobre cómo ha llevado estas dos facetas en su vida, destaca que en Chile de pronto suele ser difícil que el público crea que un talento puede aportar en dos áreas artísticas al mismo tiempo. “La gente de Chile desconfía un poco de quienes tenemos doble ‘militancia’, digámoslo así. En México sucede lo contrario, me he encontrado con una gran apertura a mi faceta de actor y también de músico. Y es que finalmente la perseverancia vale, a mí no se me ocurrió ayer grabar un disco y cantar, vengo haciéndolo hace mucho tiempo y finalmente eso se reconoce, a pesar de que uno cae o fracasa, pero siempre se vuelve a levantar, para mí la música es mi forma de expresión como autor más que el teatro, porque ahí soy más intérprete de papeles que otras personas escribieron”.

En libertad sonora

Matías dice que se siente en libertad plena cuando se trata de música, pues es él quien decide sobre todo; el sonido, el concepto, la estética, mientras que en la actuación se pone a disposición de lo que el director necesita. “Mi música es mi forma de expresarme, es mi proyecto personal. Yo he hecho muchas telenovelas en Chile y ahí uno es parte de un engranaje mucho más grande, de una industria, en cambio en la música yo soy el engranaje completo. Me gusta mucho actuar, nunca dejaría de hacerlo, pero mi corazón está más puesto en la música, siento que es más lo mío”.

En septiembre del 2018, Matías lanzó “Soy”, un disco más rock-pop que el anterior. “En este álbum siento que encontré mi sello, donde me siento más cómodo. En los anteriores discos deambulé por distintas partes, algo más latino fusionado con el pop, pero ahora me asenté con el rock-pop y esto mismo se refleja con la parte visual de mi propuesta”.

También lo vemos en el cine

“Tarde para morir joven” de Dominga Sotomayor, es también un proyecto cinematográfico en el que participó Matías y que ha estado de festival en festival alrededor del mundo, a México llegó al FICUNAM. “Dominga salió premiada como mejor directora en el Festival de Locarno en Suiza. La historia es bien coral, trata de una comunidad que se hizo en Santiago de Chile de los años 80 a los 90 y representa su infancia, cómo en este ambiente medio hippie, ella sale de él para enfrentarse a la realidad”. En la historia, Matías es un enamorado de la protagonista.