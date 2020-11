"Matan" a Daniel Bisogno en redes y se viraliza

La mañana de este lunes el conductor y periodista Daniel Bisogno se volvió primer lugar de tendencia en redes sociales y muy pocos usuarios sabían la razón.

Algunos internautas difundieron la noticia falsa de que Bisogno había perdido la vida, y a partir de allí, muchos otros comenzaron a compartir tuits donde mostraron su desagrado hacia el conductor.

De acuerdo con varios comentarios de usuarios en Twitter, la noticia difundida por una cuenta falsa de una revista aseguraba que Daniel Bisogno había muerto por “una sobredosis de poppers”.

@ChapoyPati Dani está en tendencia porque supuestamente falleció, lo está diciendo @RevistaTVyNotas, ¿es cierto eso? Por favor dinos qué no es cierto... ������ pic.twitter.com/VXuwnaf33k — miguel angel vidals (@miguela13899296) November 9, 2020

“Weeey no sean así. Me metí a ver por qué el señor Daniel Bisogno estaba en tendencia y lo primero que sale es esa fake new. Sí sentí feito, la verdad”, “Ptm me creí lo de Daniel Bisogno y fui a despertar a mis papás”y “Amanecimos con una mala noticia sobre Daniel Bisogno, sigue vivo”, se lee entre los tuits.

Weeey no sean así. Me metí a ver por que el señor Daniel Bisogno estaba en tendencia y lo primero que sale es esa fake new. Si sentí feito, la verdad. — Consumo Hentai de Perros (AlexH) ������ (@AHHiniesta) November 9, 2020

Ptm me creí lo de Daniel Bisogno y fui a despertar a mis papás kajsjla — Smelly cat (@SoyHectorMtz) November 9, 2020

Jajajajaja



Yo despertando a mi abuela y a mi mamá por Daniel Bisogno pic.twitter.com/s8nC4i3k7D — Albert (@zerepeto) November 9, 2020

El que inventó la noticia de Daniel Bisogno sobre que consumía Poppers y murió. pic.twitter.com/1zVwDiyEnA — Dann GmS (@DannGms) November 9, 2020

La muerte de Daniel Bisogno no nos afecta por que no trabajamos en tv azteca pic.twitter.com/mPeEoUhrj0 — Just Silva (@jus22mx) November 9, 2020

yo pensando que lo de Daniel Bisogno era cierto y no son ni las 7:00 �� pic.twitter.com/byAJmGoM1Q — Malvado Doctor Tocino (@oscarantocas) November 9, 2020

Jajajajaj la fake news de Daniel Bisogno, no son ni las 8:30 a.m. y ya es la mejor fake news de día — Arthuro Lopez (@Arthuro_Lo) November 9, 2020

Hasta el momento, el conductor de “Ventaneando” no ha dicho nada al respecto, mientras los tuits continúan aumentando hasta considerarse el “fake new” del día.

AC