Apenas el episodio fue transmitido y las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, indignación y sorpresa. Luis Fernando Peña, actor y participante de MasterChef Celebrity, se convirtió en el décimo eliminado del reality culinario este domingo 1 de junio. Aunque su salida generó inconformidad entre muchos espectadores, él ha preferido asumir el resultado con serenidad: "La verdad es que estoy tranquilo… fue un momento de distracción".

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor, conocido por su trabajo en cine y teatro y ahora también por formar parte de la llamada generación Caset del programa, habló con honestidad sobre su experiencia dentro de la cocina más famosa de México, su sorpresiva eliminación, la convivencia con sus compañeros y su percepción sobre la justicia del concurso.

Luis Fernando explicó que su eliminación no fue producto de un mal platillo en términos de sabor, sino de un descuido técnico que le costó la competencia. "Tal vez otras tendrían que haber salido, pero yo cometí un error, dejé un aro en el plato y ni modo. Al final del día, también la presentación es sumamente importante".

Aunque en redes sociales muchos calificaron su salida como injusta, el actor reconoce que las reglas son claras. Aun así, no deja de sorprenderse por la reacción del público. "Ha sido, honestamente, abrumador. Han sido muchísimos mensajes de apoyo, de que yo no debería haber salido, de que es una injusticia. Ese tipo de mensajes terminan de calmar al monstruo que vive dentro".

Conflictos internos, frustración y aceptación

Uno de los temas inevitables fue la permanencia de la comediante Anabel en la competencia. Muchos espectadores han cuestionado que su permanencia se debe más a apoyo del balcón que a habilidades culinarias, al respecto, Luis Fernando dijo:

"Al principio sí estaba muy conflictuado, se supone que en el top 10 están los que mejor cocinan, no los que más ayuda han recibido desde el balcón. Pero ya lo dejé pasar. Hoy te lo puedo decir, qué bueno que sucedió así. También los tiempos de Dios son perfectos y por algo tuve que salir en ese momento".

Peña destaca que, más allá de las decisiones del jurado o las estrategias dentro del programa, lo que se lleva es el cariño de la gente y el aprendizaje. "Siempre tuve el apoyo de mi mujer, de mis hijos, y eso hizo que fuera muchísimo más rápido de asimilar la salida. Hoy por hoy estoy super tranquilo y muy contento con el resultado".

Una cocina intensa y bajo presión

Detrás de cámaras, el estrés era constante. El actor compartió cómo se vivían las jornadas de grabación. "Todos los días había estrés, frustración, muchos nervios. Cada cocinada era diferente, entonces cada una tenía un riesgo nuevo o una sorpresa nueva".

En cuanto a la relación con los jueces, Peña detalló que, aunque existían reglas para limitar la convivencia, era inevitable tener ciertos intercambios. "Nos cruzábamos en los pasillos todo el tiempo. Obviamente sí hubo una convivencia un poco más grande de lo normal, pero siempre con respeto, siempre con mucho cariño".

Al referirse a la crítica de los chefs, lo asumió como parte del formato. "Yo lo veo como parte del juego, como parte de una competencia. Son tres jueces con opiniones completamente diferentes. Siempre me trataron con respeto, y yo igual".

Además, recordó una regla estricta que, a pesar de todo, marcaba la línea de interacción con los jueces. "No podíamos hablar de cocina. Podíamos hablar de fútbol, de política, de religión… pero menos de cocina".

¿Volvería a MasterChef?

La experiencia de MasterChef Celebrity, a pesar de su abrupto final, no ha dejado un sabor amargo en Peña. Cuando se le pregunta si volvería a participar en otra edición del reality, responde sin dudar: "¡Claro! ¿Dónde lo firmo ahorita? Firmadísimo".

En cuanto a otros formatos de televisión, el actor también se mostró abierto, aunque con una excepción muy clara. "Sí hay uno que de plano no me gustaría y lo digo abiertamente… a La Casa de los Famosos no entraría. A otro tipo de realitys donde implica tener una actividad, ya sea culinaria o deportiva, creo que por ahí sería más la idea".

Agradecido y con nuevos proyectos

Con la tranquilidad que da el paso del tiempo y el respaldo del público, Luis Fernando agradece el apoyo incondicional que ha recibido. "Definitivamente no hay otra cosa más que agradecimiento para todos ellos. Nos hubiera encantado llegar muchísimo más lejos, pero así pasa. Así son las reglas de este juego y que se acuerden que es MasterChef, cualquier cosa puede pasar".

Aunque su paso por el programa ha concluido, el actor ya tiene proyectos en puerta. "Vamos a terminar la temporada de teatro de La Señora Presidenta, ahora con el regreso del Sr. Mario Bezares, que se integra a partir del 13 de junio. También empezamos una serie esta semana que se llama Señoras Mal para Sony Entertainment, y nos vamos un poco de gira".

