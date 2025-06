Laura Bozzo sería embargada si no paga indemnización millonaria

Parece que la batalla legal comenzada en 2020 luego de que los actores Gabriel Soto e Irina Baeva demandaran a Laura Bozzo ha llegado a su fin. La sentencia habría sido ratificada en contra de la presentadora peruana, así lo hizo saber el abogado demandante, Gustavo Herrera.

Todo comenzó cuando Bozzo arremetió públicamente contra la pareja durante un programa en vivo, calificando a Irina Baeva como una mujer que "no la representaba" por supuestamente haberse involucrado con un hombre casado.

Estas declaraciones desencadenaron una demanda civil y penal por daño moral, difamación y acoso. Tras múltiples recursos legales interpuestos por Bozzo para evitar la condena, este 2 de junio de 2025 el abogado Gustavo Herrera confirmó en entrevista que la sentencia en contra de la conductora fue ratificada. Laura Bozzo deberá pagar 2 millones de pesos a Gabriel Soto e Irina Baeva como indemnización por daño moral.

"Le puedo embargar el nombre, la marca, los derechos que tenga donde esté, le voy a embargar todo, y a ver si sigue engallada. La ley se va a cumplir. Me he tardado, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague", dijo Gustavo Herrera, abogado del actor.

Además, anunció que presentará un escrito formal ante el juez para que se le exija a Bozzo cumplir voluntariamente con el fallo en un plazo de cinco días. De no hacerlo, se procederá con un auto de ejecución y el embargo de "todos sus bienes".

