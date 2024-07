Maryfer Centeno, la reconocida analista de lenguaje corporal de origen mexicano, ha sido protagonista de una controversia reciente tras sus análisis sobre Crista Montes, la madre de la actriz Gala Montes. el pasado martes 9 de julio, Centeno realizó un estudio detallado del comportamiento no verbal de Crista, quien se vio envuelta en un conflicto público con su hija, revelando problemas familiares significativos a través de medios y redes sociales.

La polémica se desató cuando Gala Montes difundió un video acusando a su madre de difamación, debido a declaraciones realizadas por Crista en una entrevista exclusiva para una revista de espectáculos. En dicha entrevista, Crista alegó haber sido dejada sin dinero ni casa por parte de su hija, provocando una fuerte reacción por parte de la actriz, quien denunció públicamente amenazas y extorsión por parte de su progenitora en una transmisión en vivo.

En respuesta a la controversia generada por los videos de Crista Montes, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, ofreció un análisis crítico. Centeno destacó que se observaba un evidente enojo en Crista, señalando específicamente: "Se nota sumamente enojada, ve nada más con la prepotencia en el lenguaje corporal. Nota como la mano está en forma de puño, las cejas parece que se juntan".

El miércoles 10 de julio, Crista Montes respondió a Centeno en un video dedicado a la analista de lenguaje corporal, donde expresó sentirse agraviada por el análisis de Centeno y sugirió motivos ulteriores detrás de sus observaciones. "Noté que dio todos los rasgos negativos míos, eso que hizo es seguramente porque Gala le dijo que diera mis rasgos y nada más se basó en los negativos. Atrás de todo esto hay intereses, seguramente Maryfer Centeno los dio porque cada vez que va Gala a su programa le da publicidad gratis y a Maryfer le conviene", acusó Crista.

“Que debo de andar viendo pendejadas, esa es la verdad. Yo debo andar atendiendo a mis perritos como siempre lo hago. No debo de andar viendo pendejadas, ni viejas pendejas... pinches viejas babosas hablando estupideces”.

Además, Crista Montes mencionó las supuestas rivalidades de Centeno con Adela Micha y cuestionó los motivos detrás de sus análisis, sugiriendo un interés financiero. "El achichincle de Maryfer Centeno siempre me hablaba para invitar a Gala a su programa, porque el achichincle que es Isaac, siempre le tiraba la onda. No es profesional todo esto está detrás de los billetes", agregó Crista.

Maryfer Centeno respondió a las acusaciones de Crista Montes en otro video, enfatizando que el foco debe estar en los problemas familiares entre Crista y Gala Montes, no en ella misma. "La discusión aquí es Gala Montes, no yo. Me parece que es un intento por distraer la atención. Quiero comentarles que el código penal establece las sanciones, asimismo está la Ley Federal del trabajo que habla a partir de qué edad puede trabajar una persona. Decir que la señora está enojada es una obviedad", afirmó Centeno.

“Las personas de 6 años no tienen que ser el sostén de una familia, es importante de tener conocimiento de la ley. Sin embargo la ignorancia de la ley no excluye de su cumplimiento Me parece lamentable que quiera distraer, cuando lo importante es su hija, no yo”, finalizó Centeno.

La controversia entre Maryfer Centeno y Crista Montes continúa siendo objeto de debate público, destacando la complejidad de los conflictos familiares expuestos a través de los medios y la interpretación pública de sus interacciones.

