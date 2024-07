Luna Bella: Convocan a marcha en favor del polícia que participó en video íntimo

Luego de que se diera a conocer el video íntimo de la influencer Luna Bella en el metro de la CDMX, ahora ha salido a relucir las declaraciones del policía que funge en el video, quién desmintió la suspensión de sus actividades después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitiera un comunicado oficial en contra del conocido “Señor Indomable”.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para su canal de YouTube, el uniformado afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún llamado por parte de las autoridades: “Actualmente, he ido a trabajar, no me han notificado nada. Sé por otras instancias que estoy suspendido, pero no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, y por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”.

Sin embargo hace unas pocas horas se dio a conocer que La Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia capitalina ha sido informada del incidente y ha optado por suspender de manera preventiva al oficial involucrado mientras se realizan las investigaciones pertinentes. Se puntualizó que las acciones del oficial fueron contrarias al Código de Conducta de la Secretaría.

En un boletín emitido por la SSC de la CDMX se dio a conocer que a Jorge López“se le citó a rendir su declaración y, se determinó proceder con su suspensión preventiva, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes por conductas contrarias al Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Convocan a marcha de creadores de contenido sexual

"Señor Indomable" es el nombre como creador de contenido de Jorge López, policía de la SSC CDMX. FACEBOOK/SRIndomable

El día de ayer por la tarde se comenzó a divulgar una convocatoria que ahora se encuentra circulando en las redes sociales en apoyo a Jorge López. El publirrelacionista Rodrigo Fragoso compartió un mensaje dirigido a los medios de comunicación donde da a conocer que hoy jueves 11 de julio se realizará una marcha pacífica con el objetivo de “Dignificar todos los trabajos”.

“El día de mañana se les convoca a cubrir la manifestación pacífica de familiares, amigos, comunidad LGBT+ y creadores de contenido erótico e influencers a favor del Policia Segundo JORGE LUIS LOPEZ VILLEGAS, mejor conocido como ‘Señor Indomable’, exigiendo la reinstalacion de su trabajo, después de ser suspendido de manera provisional luego de que se diera a conocer un video colaboración con la actriz de cine para adultos Mujer Luna Bella”.

“La cita es mañana JUEVES 11 DE JULIO en punto de las 12:00 Hrs afuera de las instalaciones de la SSC de la CDMX ubicadas en calle Liverpool, Zona Rosa.”DIGNIFICANDO TODOS LOS TRABAJOS”, se lee en el mensaje.

BB