Los fans de Marvel se maravillan con la buena nueva, pues para quienes pensaron que Visión, el superhéroe miembro de los Vengadores se había perdido para siempre, Marvel anunció que estará de vuelta y será Paul Bettany quien regresa a interpretar al personaje.

El sintezoide Visión tendrá su regreso triunfal pero en una versión nueva, pues sabemos que el tradicional está muerto, pero en Wanda Vision conocimos un Vision nuevo que no tenía las memorias del original, pero sí era él, salió vivo de la pelea y ya no se supo más al respecto, hasta ahora. Sea como sea Wanda se pondrá muy contenta.

VISION/MARVEL

El personaje hará su aparición en una nueva serie de Disney+ ambientada después de los hechos ocurridos en Avengers: Infinity War y Wanda Visión, esto según información de Variety, la nueva entrega llegará en 2026.

Recordemos que nuestro superhéroe murió en 2018 en manos de Thanos y regresó para 2021 como creación de Wanda y después como un androide reconstruido con una apariencia blanca y un nuevo nombre "White Visión".

Bettany no quería volver a ser “Vision”

Paul Bettany anunció en varias ocasiones que no volvería a interpretar al personaje, no importando cuánto dinero le ofrecieran parecía que el actor estaba decidido a seguir adelante y dejar la capa en el pasado, pero cambió de opinión por obra de Kevin Feige, presidente de Marvel Estudios, pues se sinceró y dijo que “es un hombre que realmente no deja cabos sueltos”, en alusión al final abierto de White Vision; Paul podría volver interpretando a su versión "blanca", ya que recordemos que quedó vivo al final de Wanda Vision.

BB