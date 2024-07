One Direction está de cumpleaños, han pasado14 años desde su creación

Hace 14 años, durante el verano, un grupo de cinco talentosos chicos se perfilaban como los participantes más populares del programa británico "Factor X".

A pesar de no ser los ganadores de la competencia de talentos, al final del programa Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne ya habían formado una cuantiosa red de seguidoras y seguidores, lo que les permitió establecer un contrato con el productor discográfico de Sony, Simon Cowell.

Para septiembre de ese mismo año, tras lanzar su primer sencillo titulado "What makes you beautiful", ni siquiera los mismos integrantes pudieron predecir el éxito que les esperaba en la industria de la música a nivel mundial.

Ellos se convirtieron en One Direction, la boyband del siglo que el día de hoy sus fans recuerdan con cariño y nostalgia.

One Direction, un sinónimo de éxito

Desde el primer momento, "What makes you beautiful" se convirtió en un triunfo global que al día de hoy acumula más de un billón de visualizaciones en YouTube.

A esto le seguiría una cadena de éxito tras éxito que los llevaría a romper varios récords. Entre ellos se destacan los que aparecieron en el libro de Récords Guiness del 2016:

La banda con más seguidores en la red social Twitter (hoy X)

La banda que acumuló mayor número de suscripciones en su canal de YouTube

El primer grupo en la historia que logró debutar en el número 1 con sus primeros cuatro álbumes en Estados Unidos

El mejor debut de una banda británica-irlandesa en Estados Unidos

El videojuego con más ventas, que incluía el track "What makes you beautiful" para Just Dance 4

Mejor debut de una banda británica en US singles Chart

La separación de One Direction

En marzo del 2015, Zayn Malik decidió abandonar la agrupación. Después de esto, los cuatro miembros restantes —Styles, Horan, Tomlinson y Payne— lograron sacar un último álbum titulado "Made in the A.M.". Sin embargo, unos meses después la banda anunciaría una separación indefinida con el objetivo de que cada uno de ellos explorara su carrera musical en solitario. Al día de hoy ha pasado casi una década de esta decisión. Sin embargo, los artistas continúan sus carreras musicales de forma individual.

Discografía:

Up All Night (2011(

Take Me Home (2012)

Midnight Memories (2013)

Four (2014)

Made in the A.M. (2015)

MB

