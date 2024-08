Hoy estrena el nuevo podcast de Wondery Off The Record con Martha Debayle, en el que Martha te invita a una sesión íntima en su sala, en la que te sientas como si estuvieras en el sofá, a escuchar esas jugosas charlas que comparte con sus amigos más cercanos, sus amores, y claro, con esas celebridades y personas especiales que la inspiran y de las que aprende.

Martha Debayle estrena Off The Record con Martha Debayle en Wondery. ESPECIAL/WONDERY.

En este primer episodio Martha invitó al renombrado periodista Leonardo Kurchenko, su esposa “la Tucita” y a su esposo, Juan, a unirse a una conversación en la que revelan su vida íntima como parejas.

Con este podcast Martha Debayle apuesta por la honestidad y la vulnerabilidad; tan honesta como para contarte que pierde la paciencia cuando no es ella quien maneja, para compartir los detalles de la colonoscopia de su esposo o cuando estuvo a punto de morir después de dos martinis. También está dispuesta a revelar las metidas de pata épicas que ha vivido durante sus viajes.

Prepárate para reír a carcajadas, pelear y hasta soltar una lagrimita con Off The Record con Martha Debayle, un podcast original de Wondery que no te querrás perder.

Escucha cada jueves un episodio nuevo y déjate llevar por las conversaciones más sinceras y entretenidas que hayas escuchado. ¡Sin filtro!

Disfruta Off the record con Martha Debayle en video en el canal de YouTube de Wondery es español y donde sea que escuches tus podcasts.

Wondery es una empresa de Amazon y un estudio de de producción de podcasts premium conocido por sus historias centradas en personajes y dignas de un maratón. Más de 55 programas de Wondery han alcanzado el número 1 en plataformas de podcast, dos de ellos son de México, La Corneta Extendida y Escándalo Mexicano.

Con información de Wondery.

