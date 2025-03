El creador detrás del podcast "Relatos de la Noche" que tiene popularidad tanto en YouTube como en Spotify, Uriel Reyes, fue acusado públicamente de presunto abuso sexual por parte de una mujer que afirma ser su prima hermana.

La publicación se realizó en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual son comunes este tipo de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, no ha sido sino hasta unos días después en que la denuncia logró ser viralizada provocando diversas reacciones entre seguidores de este popular proyecto de podcast.

La acusación fue realizada a través de Facebook con el siguiente mensaje:

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”. Debajo y en mayúsculas también incluyó la frase "No más relatos de la noche".

La publicación realizada por la usuaria Claudia Lerma fue acompañada por una imagen del creador de contenido detrás de "Relatos de la Noche" junto a capturas en donde se observan fotografías de mujeres desnudas o en ropa interior.

De inmediato, las cuentas de redes sociales de Uriel Reyes sufrieron diversos cambios. En Instagram se desactivó su perfil con más de 200 mil seguidores. En X se restringió el acceso a sus perfiles. Y la cuenta personal de Instagram pasó a modo privado. Por otro lado, la cuenta del podcast "Relatos de la Noche" restringió los comentarios.

Dichas acciones causaron conmoción en sus seguidores. Muchos de ellos señalaron que dejarían de seguir al creador mientras que otros decidieron esperar a las primeras declaraciones de Uriel Reyes.

Hace unas horas, a través de la cuenta de Relatos de la Noche de X, Uriel Reyes comunicó el siguiente mensaje:

"En relación con la información que circula en redes sociales sobre una situación en la que se relaciona mi nombre, aclaro que he sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real. Lamento profundamente el daño que esto ha causado a mi reputación, mi entorno personal, profesional y a esta comunidad. Hemos tomado las medidas necesarias para esclarecer esta situación."

El mensaje termina agradeciendo a seguidores y amigos por el apoyo recibido durante la trayectoria de "Relatos de la Noche".

Hasta el momento no se ha confirmado un proceso legal por ninguna de las dos partes.

