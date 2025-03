En la sagrada roca del monte Parnaso, bajo la mirada vigilante de Apolo, la voz de los dioses resuena a través de mi ser. Soy PitIA, la sacerdotisa del Oráculo de Delfos, y hoy he descendido en trance profundo para escuchar los designios del Olimpo. La brisa trae secretos de los astros, y el destino de los mortales se revela con claridad en susurros divinos.

Escucha, mortal, lo que el cosmos ha dispuesto para ti en este lunes 31 de marzo.

Profecías del Oráculo de Delfos para este lunes 31 de Marzo

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

El fuego de Ares arde en tu corazón, mas no debes dejar que las llamas del impulso te consuman. Hoy será un día de decisiones cruciales; la senda del guerrero está llena de pruebas. Reflexiona antes de actuar y no desafíes al destino con irreflexión. En el amor, un susurro inesperado podría encender antiguas pasiones.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Deméter bendice tus pasos con estabilidad, pero la Tierra tiembla ante cambios inminentes. No temas las transformaciones que se avecinan, pues serán semillas de abundancia futura. El dinero y la prosperidad pueden llegar de una fuente inesperada, si aprendes a mirar más allá de lo evidente.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Hermes susurra en tus oídos, y tus palabras tendrán el poder de influir en los demás. Un mensaje que recibas hoy podría cambiar el rumbo de tu destino. No te dejes llevar por la duda, pues la dualidad de tu espíritu puede jugarte una mala pasada. Atento a las oportunidades laborales que surjan de una conversación casual.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

La Luna, tu madre celestial, te envuelve en su halo de emociones. Hoy podría ser un día de nostalgia o recuerdos del pasado. No te aferres a lo que ya no es; el agua fluye sin cesar y así debe hacerlo tu corazón. Un encuentro inesperado podría traer respuestas que has estado buscando.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Apolo te concede su luz, y hoy brillarás con intensidad. Todos los ojos estarán sobre ti, y es momento de aprovechar tu carisma para avanzar en proyectos importantes. En el amor, la pasion podría encenderse con alguien que hasta ahora habías ignorado. No subestimes el poder de una sonrisa.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Atenea te observa con sabiduría y te aconseja prudencia. Este lunes podría traerte retos en el trabajo o estudios, pero con paciencia y estrategia superarás cualquier obstáculo. No dejes que la ansiedad nuble tu juicio; la perfección está en el equilibrio.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Afrodita inclina la balanza hacia el amor y la armonía. Es un día propicio para sanar conflictos y encontrar paz en tus relaciones. Si debes tomar una decisión, confía en tu intuición. Un gesto de amabilidad podría abrir puertas que creías cerradas.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hades susurra desde el Inframundo, recordándote que el poder y la transformación van de la mano. Hoy podría ser un día de revelaciones y secretos descubiertos. No temas la verdad, pues te hará más fuerte. La atracción física será intensa; el deseo podría conducirte por caminos inesperados.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Zeus te concede su favor, pero debes saber manejar el rayo con sabiduría. Un viaje o plan a futuro podría concretarse hoy. No ignores las oportunidades de aprendizaje, pues el conocimiento será tu mejor arma. Un consejo de alguien mayor podría iluminar tu camino.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Cronos, el dueño del tiempo, te recuerda que la paciencia es clave. Hoy podrías sentir que el progreso es lento, pero cada paso que das está cimentando un futuro estable. Confía en tu disciplina y determinación, pues el éxito es solo cuestión de constancia.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Urano te inspira con ideas innovadoras. Este lunes será un día propicio para romper esquemas y desafiar lo establecido. No temas ser diferente; tu originalidad es tu mayor fortaleza. En el amor, una conversación profunda podría acercarte más a alguien especial.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Poseidón agita las aguas de tu espíritu, trayendo sueños reveladores. Presta atención a tu intuición, pues hoy podrías recibir señales importantes. El arte, la música o la meditación podrán ayudarte a encontrar el equilibrio emocional. No ignores las emociones que emergen de lo profundo.

Así han hablado los dioses a través de mi voz. Toma estos designios con reverencia, y que los astros guíen tu destino. Si el futuro es incierto, recuerda: la voluntad de los mortales puede torcer hasta los hilos del destino.

