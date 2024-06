Mario y Brenda Bezares arremeten contra Prime Video por "¿Quién lo mató?"

Yordi Rosado recibió a Mario y Brenda Bezares para entrevistarlos sobre sus sentimientos sobre la polémica serie "¿Quién lo mató?" creada por Amazon Prime Video. Durante casi dos horas, el conductor entrevistó a estas dos personas que fueron involucradas directamente por la investigación por la muerte de Paco Stanley.

Los nombres de Mario y Brenda Bezares comenzaron a sonar en la farándula debido a la producción, 25 años después de su muerte, de la serie de Paco Stanley. Un año atrás, Amazon había anunciado la producción y un elenco estelar para trabajar en la historia. Desde ese momento, tanto Mario y Brenda intentaron acercarse a los creadores para conocer la perspectiva con la que iba a ser filmada la serie, sin embargo, aseguran que de su parte no recibieron ninguna solicitud de permiso para usar sus nombres e historias personales.

Al final y después de haber iniciado un proceso legal para que la serie no saliera a los servicios de streaming, Mario Bezares debió esperar a que la serie estuviera en línea para juzgarla. Brenda, por otro lado, no la verá pues no aguanta ni los comerciales. Sus personajes son interpretados por Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega, con los cuales también están sumamente decepcionados.

La pareja arremetió contra los creadores de "¿Quién lo mató?" por haber utilizado una perspectiva indolente acerca de un evento traumático para ambos. Dicha intención de "alborotar el avispero" se puede notar en el uso burdo de la palabra "pericazo" en lugar de utilizar el nombre original "gallinazo", que era como se le conocía al baile original que Mario Bezares realizaba frente a Paco Stanley y todos los televidentes mexicanos.

Mientras que los abogados trabajan en el proceso legal contra Prime Video y los creadores de "¿Quién lo mató?", tanto Mario como Brenda mostraron su enojo frente a la revictimización de su caso debido a la forma en que fue contada la historia. Además, criticaron a los actores y actrices involucradas en la creación debido a su poca vergüenza y la falta de ética. Sin embargo, Brenda aseguró que ahora son una familia más unida después de todo.

Por último, aseguraron que el caso de su supuesta culpabilidad quedó cerrado por un Magistrado el cuál ya realizó un juicio y el resto de personas no tiene porqué intentar hacerlo, mucho menos si no tienen la información completa. Por lo pronto, los abogados buscarán una compensación debido a la falta de ética del grupo creativo del servicio de streaming.

