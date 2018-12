Mario Sandoval, aferrado al romance

El cantante mexicano Mario Sandoval resurge más romántico que nunca con su nuevo disco “Siete/once”, después de tres años de intentos, ya que debido al gran apogeo de la música urbana, artistas como él dejaron de tener un lugar en la música.

“Es un disco que grabe hace tres años, pero no lo podía sacar porque estábamos gobernados por la música urbana, todo el sistema giraba alrededor del reggaetón y por más que nosotros queramos evolucionar en este género, jamás vamos a poder con el reggaetón porque no tenemos el flow”.

El cantante explica en ese sentido que después de haber permanecido en una agrupación decidió ser solista, sin embargo, para su sorpresa sucedió algo que no había contemplado, su música ya no era solicitada por su compañía discográfica, ya que el éxito del momento era género urbano, y las canciones que había preparado no salieron a la luz.

“Cuando yo decidí ser solista, fue en la peor etapa, en el peor momento, porque era el apogeo del reggaetón, te ponían en la espada y la pared o lo haces o estas fuera, afortunadamente a mí me dejaron, lo intenté pero no funcionó, pero por fin pude sacar un disco que tuve guardado dese hace tres años”, indicó el cantautor.

De una manera alegre, Mario demostró su sencillez y honestidad, explicó que se vio forzado a sacar un sencillo de música urbana, rompiendo con ello todo lo que había hecho anteriormente, algo que si bien se divirtió haciéndolo, se sintió muy incómodo. “Hasta yo saqué un sencillo de música urbana, pero no funcionó, tu tenías que ir a la compañía de discos y todo tenía que ser reggaetón, sino no ibas a ser apoyado, entonces si en esta carrera no estás todo el tiempo actualizándose, es bien fácil que te quiten tu lugar... me divertí, pero me sentí incómodo”, reconoce.

Sin embargo, para el sencillo que sacó pidió algunas especificaciones para poder hacerlo, “yo pedí que mi canción no fuera misógina, que fuera a dueto con una mujer, que no fuera vulgar, pero no es algo que yo quiero, de hecho era una canción que debió de estar en este disco, pero no la puse porque no es mi esencia”.

Cosas de la sangre

El compositor explicó que para crear género urbano debes llevarlo en la sangre, para que resulte y de acuerdo a él los mexicanos no lo llevan, “por ejemplo, mi música favorita es el flamenco, pero yo no puedo cantarlo, hay escuelas de flamenco y nosotros los mexicanos no lo traemos en la sangre, nosotros somos dramáticos, somos de banda, de mariachi, de baladas”.

Es por esta razón, que a él no le funcionó seguir por el camino de la música urbana, ya que esa no es su esencia, porque lo que hace bien son las baladas, pero comercialmente ya no funcionaban.

No obstante, el músico dejó bien en claro que él no está en contra del ese estilo, respeta mucho ese género, ya que han puesto en alto la música latina y el idioma español en todo el mundo.

Apuesta total por el disco

La nueva producción de Sandoval también salió en formato físico, y aunque sabe que ya no se venden tanto, él viene de una era de discos, al igual que sus seguidores y por eso lo seguirá haciendo: “estoy incluyendo un DVD, vengo de una generación en la que se vendían discos y la generación que creció conmigo lo hicieron con CD y ellos aún siguen coleccionando discos”.

“‘Siete/Once’, sale en un momento raro porque no estamos en la época de vender discos, pero es simbólico porque es mi primer disco que hago completo, después de tanto tiempo de querer realizarlo, sé que es muy arriesgado porque es la época de vender sencillos, no discos”.

Comentó que todas sus canciones hablan de experiencias personales, “cada canción mía es una historia personal, todas me pasaron, yo no soy compositor de encargo, ni de agenda, soy compositor de momentos”.

Además es un material que saldrá como un documental, no tendrá sencillos o videos, “este disco se presenta como un documental, no hay un sencillo, no hay un video, te estoy aventando todo a la par, yo te voy explicando canción por canción, cómo fue grabada”.