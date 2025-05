Mariachi Vargas de Tecalitlán lleva su "Legado" al Auditorio Telmex

Hablar de nuestra música y todo lo que esta conlleva, en -particular la tradición mexicana, las raíces y la historia- es referirse y hacer un paréntesis necesario, de manera inevitable, en el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán. Con más de un siglo de historia -126 años ininterrumpidos-, la agrupación histórica se ha dedicado a difundir, conservar, expandir y explorar el arte del mariachi en todas sus ramificaciones posibles, el género mexicano por excelencia que nos da identidad y carácter ante el mundo, y que es uno de los regalos más grandes de Jalisco a México, pues el mariachi nació en el municipio de Cocula.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán ha ofrecido más de 12 mil 600 conciertos en nuestro país y en el resto del mundo, llegando a lugares tan recónditos y a culturas tan distintas de la nuestra, como por ejemplo, a Japón. Fundado en 1898 por Don Gaspar Vargas, la agrupación fue creciendo, transformándose, legando piezas representativas en la cultura del mariachi, explorando acordes y influencias complejas pero sin perder nunca su estilo, oscilando entre los sones tradicionales y los popurrís, para luego dar el salto grande a la internacionalización, y siendo galardonados con algunos de los premios más grandes de la música, como el Grammy. El Mariachi Vargas de Tecalitlán, por tanto, ya es más que tradición: es legado e historia en constante escritura.

En la cúspide de su trayectoria, el Mariachi Vargas de Tecalitlán dio a conocer en conferencia de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR, los detalles de su nueva gira "El legado Tour 2025-2026", la cual, además de México, los llevará a España, Canadá y Estados Unidos, y que ofrecerá a los tapatíos una noche inolvidable el próximo 31 de mayo a las 21:00 de la noche, en el Auditorio Telmex.

"Va a ser un día muy especial. Nos hemos preparado mucho para este concierto. Vamos a tener invitados especiales. No podemos dar detalles, pero cantan muy bien. Se va a escuchar muy bonito", aseguró Carlos Martínez, director y violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán. "Un show donde pusimos temas especialmente para este concierto, donde queremos hacer un viaje musical, un legado -como el nombre de la gira, para hacer un homenaje a todas estas generaciones pasadas. Actualmente somos la sexta generación del Mariachi Vargas de Tecalitlán con más de 120 años de historia, y el concierto será un viaje aproximado de dos horas y media. Va ser muy bonito vamos a disfrutar, y la gente se va a sentir muy orgullosa de ser mexicana. Vamos a tocar temas de nuestros abuelos, de nuestros papás, pero esto es tan cultural que pueden ir los niños, los jóvenes, los adultos, a pasar una noche mágica con el Mariachi Vargas".

Mariachi Vargas de Tecalitlán, una tradición de más de un siglo

Con 126 años entregados al amor por la mariachi y la cultura mexicana, el Mariachi Vargas ha sabido mantenerse a flote en su propia esencia y visión a pesar de las revoluciones radicales y constantes que la música ha atravesado en un siglo. El panorama musical mexicano, como todo, es un cambio perpetuo, siendo el género regional y los "corridos tumbados" los que ostentan en la actualidad la popularidad entre el público. No obstante, sin importar la edad, el gusto musical personal, ni las aficiones particulares, no hay mexicano que no cante y que no conozca una canción de mariachi. Es parte nuestra, es música de nuestra raíz, es una identidad única ante el mundo. El Mariachi Vargas de Tecalitlán es lo que es por conservar y guardar su tradición; aunque también abriéndose a lo moderno cuando es requerido.

"Es un gran honor dedicarse a esto", dice con orgullo el violinista y cantante del Mariachi Vargas. "Somos la sexta generación. La música ha evolucionado mucho; el Mariachi Vargas de Tecalitlán ha guardado mucho su tradición, ha guardado mucho la esencia de ser la música de México. Claro que hemos hecho algunas colaboraciones, estamos abiertos; es algo que se da, no lo buscas, solitas las cosas se acomodan".

El mariachi ha llevado a la agrupación jalisciense por todas partes del mundo, desde Brasil hasta Corea; ha tocado junto a artistas de la talla de Luis Miguel. Para una agrupación que como el Mariachi Vargas de Tecalitlán ya es sinónimo de calidad, esto no cambia en ningún modo el profesionalismo que sus integrantes dedican a diario para mantener a la altura la tradición que han forjado a lo largo de un siglo. Nunca dan nada por hecho, nunca bajan la guardia, nunca dejan que su propio nombre y fama los obnubile.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán hace de su profesionalismo una pauta, esforzándose por ofrecer conciertos de calidad a cualquier parte del mundo a donde vayan. En ese sentido, la agrupación compartió el entusiasmo genuino que para ellos representa su próximo concierto en el Auditorio Telmex. Un evento en Guadalajara: su casa.

"Todos los conciertos son importantes para nosotros, somos un mariachi que ha viajado por varias partes del mundo representando a nuestro país, somos la bandera de México, embajadores de nuestra música, de la gente, de nuestra comida". dijo el violinista Daniel Arellano. "Tenemos esa bendición de llevar a México y al Mariachi Vargas a muchas partes del mundo. Claro que te exige demasiado, estar en el Mariachi requiere mucho nivel, mucho profesionalismo. Creces con este género, creces con esta música. No hay más que mariachi y fiesta de donde venimos. Pero todo lo vale, la responsabilidad y el compromiso. La gente siempre espera lo mejor de nosotros. Y este concierto que tendremos este sábado va a ser muy especial porque hemos preparado temas especiales y específicos para esta noche, va a ser una noche inolvidable. Vamos a disfrutar de la música y del amor con el Mariachi Vargas de Tecalitlán", finalizó.

Una velada que celebrará la música mexicana

El Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentará este sábado 31 de mayo a las 21:00 hrs. en el Auditorio Telmex por su gira El Legado Tour, boletos desde $450 pesos más recargos en Ticketmaster y taquillas del auditorio.

