Guadalajara vibró al ritmo del regional mexicano con el esperado concierto de Christian Nodal en el Auditorio Telmex la noche del viernes 23 de mayo. La energía juvenil, los corazones enamorados, incontables entusiastas armados con todo tipo de tragos y cervezas, y el ambiente festivo, marcaron una velada que resultó en una fiesta grande para miles de tapatíos.

Desde temprano, largas filas de fanáticos —jóvenes en su mayoría, muchos vestidos con sombreros y botas al estilo norteño— rodeaban el Auditorio Telmex. La expectativa era alta y Nodal no decepcionó. Aunque el cantante apareció en el escenario con casi media hora de retraso, arrancó con fuerza con tres grandes éxitos que desataron los gritos apasionados del público: "No te contaron mal", "AYAYAY!" y "Se me olvidó". Nodal no descansó; en seguida arremete con "Ya pedo quién sabe", "El amigo", y "Kbron y medio". El Telmex era un rugido de aplausos, aplausos, gritos y calor.

"Jalisco, no saben cuánto los he extrañado desde el año pasado que estuve aquí. Los he extrañado muchísimo", aseguró Nodal, sonriendo al público. "Gracias por acompañarnos esta noche, cabe recalcar que se ven muy guapas y muy guapos. Muy forajidas, muy forajidos. Yo sé que cuando se trata de Guadalajara obviamente es el público más ching*n. Los amo, mis ojitos tapatíos hermosos. Venimos a pasarla rico, a cantar, a bailar, a tomar, a llorar. Esta noche es para ustedes, Guadalajara ".

Un concierto lleno de fiesta y tragos

Con una producción impecable, luces sincronizadas y un gran ensamble musical que no dejó de sonar con fuerza, Christian Nodal ofreció un show lleno de sentimiento y carisma. El cantante sonorense demostró por qué es uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo; interactuó con todos los fanáticos que se le acercaron al escenario, recibiendo uno de los clásicos Dr. Simi de las manos de una joven incrédula, y arrojando sus sombreros hacia la gente. El público, compuesto en su mayoría por jóvenes adultos y parejas, se entregó por completo desde el primer acorde. No faltaron los coros multitudinarios, las lágrimas con los temas más románticos ni los gritos de emoción en cada pausa del artista. El Auditorio Telmex se convirtió en una fiesta norteña, donde la música fue el lazo perfecto entre generaciones.

Además de interpretar sus más grandes éxitos, Nodal acercó a los tapatíos distintos temas de su más reciente material discográfico, "¿Quién +como yo?", temas que, a pesar de ser nuevos, fueron coreados en su totalidad. "Amé", "La mitad", "Por el resto de tu vida" también fueron un éxito entre el público; en "Botella tras botella", Nodal compartió escenario con el rapero Gera MX, un instante cargado de emoción.

"Queremos mucho a Nodal", compartió Estefanía López, de 25 años. "Él es la nueva cara del regional mexicano, a muchos jóvenes nos gusta, no conozco a nadie que no se sepa una canción suya. Yo me siento muy emocionada de estar aquí, es la primera vez que lo veré ", contó la tapatía. "Tiene mucho carisma el 'bato', dijo, por su parte, Esteban Alcalá, de 32. "La ha sabido armar, tiene muchas polémicas pero se da a querer, Nodal no puede faltar en una fiesta, en una reunión, en un cotorreo. No por nada es tan popular, a mí me gusta mucho su música".

Ángela Aguilar subió al escenario para interpretar con Nodal el tema “Dime cómo quieres”. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Una noche cargada de sorpresas

Nodal compartió momentos íntimos con su audiencia, agradeciendo el cariño de Guadalajara y asegurando que la ciudad ocupa un lugar especial en su corazón. "Pa' olvidarme de ella", "X Perro", y "Te fallé" fueron de las favoritas del público, aunque en realidad no hubo canción que no fuera cantada. Con "Probablemente", uno de los grandes momentos de la noche, el escenario se cubrió de miles de papeletas blancas que volaron como pájaros sobre las manos alzadas de la multitud. Nodal cantó su propia versión de "Así fue", de Juan Gabriel; canción que, por supuesto, nadie se quedó sin cantar.

Otra gran sorpresa del concierto fue "Dime cómo quieres", canción en la que la polémica Ángela Aguilar, esposa del cantante, apareció en el escenario. Su canto, no obstante, fue breve: la hija de Pepe Aguilar desapareció tan pronto como llegó, sin dirigirse al público.

Cada palabra del cantante era recibida con ovaciones y aplausos, reforzando el vínculo entre el artista y su público; Guadalajara demostró su amor por Nodal, los tapatíos se le entregaron de lleno, y en el aire se respiraba una energía y efervescencia total.

El concierto de Christian Nodal en Guadalajara fue mucho más que música: fue una celebración de emociones, juventud y cultura regional que mantuvo a todo el público de pie. Sin duda, una fecha que quedará marcada en la memoria de la fiesta de los miles de fanáticos tapatíos que no dejaron un solo espacio vacío en el Auditorio Telmex, y que dejaron el alma en cada verso cantado por Nodal.

Ofrece brindis privado

Casi un centenar de personas se reunieron en un brindis privado que Christian Nodal ofreció previo a su concierto en el Auditorio Telmex, entre influencers, personalidades de las redes sociales y medios de comunicación entre los que se encontró EL INFORMADOR. Brindis al que no obstante, el cantante hizo aparición con marcado retraso: casi tres horas tarde. No obstante, aún con la ausencia de Nodal, los asistentes compartieron un ánimo festivo. La reunión tuvo lugar en uno de los salones especiales del Auditorio Telmex, iluminado en su totalidad con una luz rojiza, donde se ofreció una gran diversidad de tragos, una barra con quesos y carnes frías de la que los presentes picaban entre conversaciones, y reían entre mesas elevadas adornadas con pétalos de rosas y veladoras.

El alcohol fue el aliciente para que la espera de casi tres horas no se turnara en molestia. No obstante, sí hubo cierta incertidumbre. La aparición de Nodal fue breve, pero caótica: escoltado por una comitiva de hombres que con trabajos pudieron controlar el desorden de los fanáticos, el cantante se tomó unas cuantas fotografías con el público, y dedicó un discurso fugaz.

"Guadalajara es mi segundo hogar. El presentarnos en el Auditorio Telmex siempre es especial, y estoy seguro que esta noche no será la excepción. Gracias por el apoyo, tenemos casa llena. Espero que disfruten de la cena y del brindis. Salud", dijo.

Con el tiempo encima, Nodal se fue tan pronto como llegó, situación que derivó que el concierto iniciara media hora más tarde, en un ambiente comunal más bien de apuro. "Se demoró demasiado, nos dijeron una hora pero salió unos minutos antes del concierto" expresó Romina Flores, que llegó con más de cuatro horas de anticipación. "No duró ni diez minutos con la gente", se carcajeó Samuel Becerra. "Pudo haber mejor organización".

Pese a que Nodal llegó tarde a su brindis, sus seguidores no dejaron de recibirlo con alegría y tomarse una foto con él. EL INFORMADOR/ A. Navarro

