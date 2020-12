María León seduce al regional mexicano

Explorar por completo la música de banda e incluso revisitar sus canciones al ritmo de la tarola y trombón no es algo que descarte María León en el futuro y más partiendo del éxito que su más reciente estreno, “Pedir permiso”, ha logrado en cuestión de días al superar en menos de una semana el millón de reproducciones en plataformas como YouTube.

La cantautora tapatía, quien se encuentra en la producción de su próximo disco inédito, sorprendió al público al compartir estudio y set de filmación con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey para brindar una canción que mezcla al regional mexicano, el pop y guiños divertidos de cumbia.

“Algo padre de esta cuarentena es que los artistas nos hemos unido por diferentes causas, sin importar géneros, trayectoria, edad o estilos, todo ha sido para mantener a la industria de la música viva. Le mandé esta canción a Edwin y le encantó, él es un tipazo con mucho amor”, recuerda la cantante al reconocer el apoyo que obtuvo de Marcela de la Garza y Mauro Muñoz para componer en conjunto esta canción.

“Todos los estilos tienen formas de cantarse, desde la cumbia, la banda y el pop, y para mí esto fue aprendizaje para hacer mi nuevo disco, porque vienen muchas colaboraciones que también serán parte. Estoy contenta y agradecida porque el público es tan generoso y amoroso, siempre hay esa incertidumbre si les gustará o no, pero me confirman que la gente tiene muchas ganas de divertirse y bailar”.

La intérprete de éxitos como “Perro amor” e “Inquebrantable”, comparte que tras su experiencia en el regional mexicano y la respuesta que ha tenido por parte de su público y de los nuevos fans que han llegado desde esa trinchera, le entusiasma saber la fuerza que la voz de las mujeres tienen en este ámbito para impulsar canciones que aborden desde el humor y la rebeldía las emociones desde una mirada femenina.

“El disco que viene es más grupero en lo general y está padre, porque me permite hablar sobre temas que me parecen importantes que salgan de la voz de una mujer. De pronto estos dos géneros y en el urbano hay más artistas hombres y yo como mujer me siento con la responsabilidad de también hablar del enamoramiento, de la conquista, de dar el primer paso, pero desde el punto de vista femenino”.

Busca tranquilidad

Los festejos decembrinos ya tocan a la puerta de María León y la cantante destaca que para disfrutar de la Navidad y recibir al Año Nuevo optará por un merecido descanso en compañía de sus padres, a quienes no ha podido ver tanto por cuestiones de la pandemia y por los compromisos laborales que ha impulsado apoyándose de redes sociales y su regreso a los escenarios en recientes semanas junto a Benny Ibarra y Paty Cantú en el formato autoconcierto.

“Tengo unas ganas enormes de estar en Guadalajara porque tengo sin ir como un año, y creo que me llevaré a mis papás al mar, estar en medio de la nada para estar tranquilos, un poco alejados de todo, tener tiempo para apapacharnos. Lo que más me ha faltado ha sido mi familia”.

María León resalta que si bien todos festejos temáticos del año le emocionan, la época navideña le permite disfrutar de una atmósfera más relajada en la que siempre aprovecha el ambiente de alegría y bondad de su entorno.

“Me gusta ese espíritu de que algo bueno pasará, como que es cerrar ciclos, perdonar, comprometerse. Como que todo el ambiente en la ciudad se vuelve bondadoso, me gusta esa vibra de volver a empezar”.

