María León inquebrantable y feroz

La cantante tapatía María León es una de las promesas musicales más importantes de la música latina. Luego de pertenecer a la banda Playa Limbo, desde hace un par de años la estrella dejó el camino de la agrupación, para emprender su trayectoria en solitario probándose también como actriz y bailarina. Y el salirse de su zona de confort ha dado frutos, ya que hoy viernes estrena su primer sencillo como solista llamado “Amor ilegal”, que formará parte de su también primer disco de estudio “Inquebrantable”.

“‘Amor ilegal’ es mi primer sencillo y abraza todo lo que tiene que ver con los amores prohibidos, tanto esos que pasan en la frontera, como esos que son de género y aquellos que son de la adolescencia, de cuando tus papás no te dejan salir con la persona que quieres. La canción habla de esas barreras que no nos dejan amarnos a nosotros mismos. Y si bien en el disco hay tintes urbanos, creo que lo importante para mí es que tiene una sustancia literaria que sostiene un discurso y que para mí es fácil defenderlo y bailarlo también”.

El sencillo, disponible en plataformas digitales, tiene tintes de salsa y es producción de un cubano muy amigo de María que ya había trabajado con ella tiempo atrás. “Muchas de las canciones son un poco más personales como la de ‘Se te salió mi nombre’, que viene de un enojo garrafal de una ruptura reciente en mi vida, una relación de mucho tiempo donde es aprender a soltar, porque obviamente soltar es bien duro, pero es más duro que te suelten a ti”.

Este tema que tiene rencor y enojo, María lo hizo con mariachi, por lo que se dio una colaboración con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, además se fusiona con el urbano. “Es una combinación muy interesante, a mí me encanta cómo suena y el tema es ese, ‘yo ya me esperaba que se te iba a salir mi nombre porque no puedes vivir sin mí’. Viene otra canción que se llama ‘Si es amar’, que parte de esta separación donde no está escrita para nadie en especial, está dicha al aire, de que amar tiene sus riesgos, si lo vas a hacer, está muy cercana la posibilidad de que te duela, pero si no lo haces, es posible que nunca vayas a amar en tu vida”.

Para crecer

El management de María es Seitrack, pero el disco lo trabaja de manera independiente. “Me ha tocado hacer todo, desde la composición, la escenografía del show, la pre producción, las coreografías, la parte del guion, todo. Ha sido mucho trabajo, pero tengo un equipo que me ayuda”. Su gira lleva por nombre “Sargentour”.

Una pieza conceptual

El álbum completo saldrá a la venta en septiembre, el concepto es un videodisco. “Son 10 historias contadas en 10 sencillos y cada sencillo tiene su mini historia donde hay una parte importante de actuación, danza —que es la protagonista del videodisco— y obviamente la música”. El eje ha sido todo un proceso arduo, por eso es que María se ha tardado en darle forma, pues lo que quiere es que su público viva una experiencia completa en la que se abraza el arte a través del lenguaje musical y corporal, pero con las tendencias actuales donde ella se permite experimentar.

“Ha sido muy complicado porque con la separación de Playa Limbo, yo dejé la casa con los niños y todo en un lugar y tuve que irme a construir una casa nueva y a buscar nuevas influencias, cosas actuales, después de ‘Guerra de Ídolos’ me fui a Los Ángeles a estudiar actuación y me puse a componer, quise conocer todo lo que está pasando en la industria de la música actual y trabajé con un autor que hizo canciones para el último disco de Michael Jackson, con Claudia Brant y con mucha gente más”.

Luego María se fue a Miami para ver qué estaba sucediendo con el reggaetón, llegó a Magnus Media donde está Mottif, quien trabaja con Gente de Zona y aquellos músicos que son tendencia a nivel musical con el reggaetón. “Después regreso a México donde decido con lo que estoy de acuerdo y con lo que no quiero hacer y hago un discurso en el que yo creo que tiene que ver con empoderamiento”.

Explora la sensualidad

María dice que en su álbum el tema de la sensualidad y la sexualidad está presente. “Hay una parte muy sexual dentro del videodisco, pues también expongo que a las mujeres nos gusta el sexo, que está muy penado, que es un tabú muy grande porque muchas mujeres se sienten ofendidas por el reggaetón, por lo explícito que es. Pero qué pasaría si volteamos la tortilla y usamos otro tipo de lenguaje para exponer un cierto toque cándido que nos permita entender a nosotras que el sexo es también una necesidad que tenemos, no solamente estamos hechas como un aparato reproductivo, sino también para sentir y gozar”.

Además, destaca que este discurso hace mucha falta entre las mujeres, que se sientan dueñas de su cuerpo, de su alma y de su belleza. “Tenemos el derecho de un día no buscar la pareja de toda la vida o el amor ideal, sino buscar el placer propio”. La canción que habla sobre esto que externa María se llama “Locos” y la quinta canción de la primera parte del disco se llama “Inquebrantable”, que a su vez le da el nombre al disco.

“Estuvo muy curioso porque el año pasado pasé momentos súper duros donde no sabía de dónde agarrarme, de esas veces que dices ‘si he hecho todo bien por qué me pasan estas cosas’. Y me junté con Mauro Muñoz que es el productor de mi disco y le dije, ‘ya no puedo más, no sé qué hacer, me quiero regresar a Guadalajara’ y él me dijo, ‘escribe una canción que te sostenga’, así hicimos ‘Inquebrantable’, la cual me ha sostenido todo el año, cuando siento que ya no puedo, la pongo y recuerdo lo peor que estaba en ese momento, a ahorita. Es una canción de amor propio, la canto en los conciertos y tiene mucho sentido para mí”.