María León apuesta por crecer

En su primera experiencia cinematográfica, en “La voz de un sueño”, la cantante María León pudo sentirse identificada e inspirada porque está convencida de que hacer realidad tus sueños te hace mejor persona.

Previo al estreno de la cinta dirigida por Analeine Cal y Mayor, compartió que, al igual que la protagonista, “Rocío” (Iazua Larios), ella se enfrentó a la falta de apoyo de su abuelo para dedicarse a la música. Conmovida por presenciar la película por primera vez, María León expuso que “lo importante es difundir una historia que debe ser escuchada para cambiar vidas. En uno de los diálogos Salvador Sánchez, quien interpreta el personaje de “Apolonio”, dice: claro, porque todas las cantantes son unas... y esas fueron las mismas palabras que mi abuelo usó conmigo”.

“Él me regalo el legado de la música, yo canté con él y con mariachi por primera vez en mi vida a los 12 años y así me enamoré de la música, de la música mexicana, de nuestras raíces. Pero luego también me surgió la inquietud de contar mis propias historias y escribir mi propia música y cuando resultó no ser música mexicana sino popular, mi abuelo me dijo que yo era una ‘carpera’ (una mujer de poca fe)”, agregó.

La desilusión de ambos fue tan profunda que, dijo la cantante, “pierdo la relación completa con mi abuelo, nos distanciamos siendo que yo era su nieta consentida, mi abuelo fallece y nunca me reconcilio con él (...) creo que si yo hubiera ido a ver esta película con él a la mejor nuestra historia hubiera sido diferente”.