María José quiere que hagas "Conexión"

La experiencia es una virtud que se alcanza con los años y María José está actualmente atravesando por esa faceta. Tras 13 años de solista, la estrella mexicana regresa a la música con un disco en vivo -titulado “Conexión”- donde reinterpreta sus éxitos, pero también ofrece nuevos temas en la compañía de grandes amigos. Su carta de presentación es el sencillo “Hábito de ti”, a dueto con la española Vanesa Martín, cuya letra también es de su autoría.

“Este sencillo es un tema de Vanesa, la invité cuando estábamos planeando el disco, conocía su trabajo y me encantó, ella me propuso algunos de sus temas y yo quedé fascinada con ‘Hábito de ti’, que la verdad quedó súper bien a la hora de ver todo el resultado del DVD, nos pareció muy buena idea abrir boca con ese tema”, comparte “La Josa” en entrevista, quien además resalta que la letra es muy poderosa, empezando desde el título.

“Porque puede ser un buen hábito o un mal hábito (risas). Puede estar muy padre o muy horroroso; por ejemplo, que alguien te esté ‘stalkeando’ (espiando) o algo así, un acosador o alguien que tenga un hábito muy hermoso. Pero creo que todos tenemos hábitos buenos y malos y también para con las personas, luego podemos llegar a ser codependientes de ciertas personas más que de otras, pero la letra también habla del hábito de una persona que ya no está contigo y que si estás con otra pareja, tal vez te gustaban más los otros hábitos que los actuales”.

Sobre la relación con Vanesa, explica “La Josa” que desde que conoció su música y luego la trató personalmente, surgió una química muy especial, “ella es súper alivianada, buena onda, muy trabajadora; en España le va increíble, ahora tiene una gira importante, va para Londres también, en Centro y Sudamérica también le va muy bien; a México llegó desde hace un año a tocar puertas y también le ha ido muy bien”.

La magia de un disco en vivo

María José hace muchos shows en vivo durante todo el año, por lo que grabar este álbum fue más bien un agasajo. “Me sentí como pez en el agua, creo que me gustó esta forma, porque cuando estás en el estudio estás como más a flor de piel. Y aquí estuvo padre porque ensayamos todo y porque la mayoría de las canciones ya me las sabía, ya las había hecho. Hacer el disco en vivo fue muy relajado y más con público, que es maravilloso porque tienes ahí mismo la adrenalina”.

Es así que “Conexión” se lanzará al mercado en formato físico y digital en el mes de mayo, antes saldrá un sencillo nuevo en marzo y otro en abril. Se incluirán temas que han marcado su carrera como: “Me equivoqué”, “No soy una señora”, “Adelante corazón” a dueto con Yuri, “Tú ya sabes a mí”, “Prefiero ser su amante”, “La ocasión para amarnos”, “Un nuevo amor”, “El amor manda”, “Las que se ponen bien la falda”; además de cuatro temas inéditos: “Rosas en mi almohada” acompañada de Ha*Ash, “Ya no me acuerdo más de ti” a dueto con Carlos Rivera, “Lo que tenías conmigo” y “Él era perfecto”; también, se incluyen dos covers: “Evidencias” y “Derroche”; así como el primer sencillo “Hábito de ti”.

“Los fans me decían que sacara un disco en vivo, y la verdad es que íbamos a hacer un disco completamente diferente, pero había algo que a mí no me hacía muy feliz, como que no acababa de embonar en mi cerebro y justo en una junta, ya con productor y cerrando el repertorio, les dije que hiciéramos un disco en vivo, no me latía ese disco (el que planeaban), sentía que no era el momento y se cerraron los cuadernos, carpetas y todo, y dijimos: ‘¡Venga!’. Esto pasó como en abril del año pasado”.

Y esas decisiones espontáneas suelen ser las mejores: “Totalmente. Y curiosamente el dueto con Vanesa por cuestiones de logística estuvo a punto de no hacerse y al final acabó haciéndose y resultó que es el primer sencillo. La moneda está en el aire, juras que va para un lado tu camino y resulta que vienen otros planes para ti”, finaliza.

Con gira amarrada

María José continúa presentándose con su repertorio, tendrá un show en septiembre en el Auditorio Nacional capitalino y espera que las fechas también se den para visitar Guadalajara, ya sea en el Auditorio Telmex o en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

Por lo pronto, este 21 de febrero será la invitada especial de Andrea Bocelli en la Arena Monterrey, donde cantará con el músico las canciones: “Vivo por ella” y “The Prayer”.