Manolo Caro revela “cómo hacer cine y no morir en el intento”

El realizador tapatío afincado en España, Manolo Caro, ayer presidió la primera clase magistral del 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG37), una sesión en la sala 2 del Conjunto Santander donde aconsejó que -para “no morir en el intento” al hacer cine- se deben afrontar los proyectos “con mucha entereza” y se necesita tener “la cabeza muy bien amueblada en esta industria, porque se puede perder”.

De este modo, el creador de “La Casa de las Flores”, se refirió a sus primeros proyectos en teatro, su paso al cine y su actual apoyo a una incubadora de guiones que ha dado sus primeros frutos en este festival, e hizo énfasis en que “vivimos una época de oportunidades” y, por ello, “hay que arriesgar”.

Caro fue decidido al sentenciar que “cada idea es un monstruo de diferentes características”, no obstante “en el riesgo encontramos el éxito” y, en ese mismo tenor, “hay que voltear a ver nuevas realidades, contar nuevas historias”.

Proyecto invaluable

Hace algunas semanas, la marca Moët & Chandon lanzó su nueva convocatoria “Toast for a cause: un brindis por las nuevas historias”, la cual tiene como embajador este año a Manolo Caro; el objetivo de este proyecto fue seleccionar tres guiones, cuyos autores trabajarán con Caro y algunos de los mejores escritores del cine actual en un taller de script doctor con duración de tres meses. Al terminar ese trabajo sobre una primera versión del guion, Manolo y un equipo especializado en la preparación de carpetas ayudarán a realizar sesiones de pitch con posibles productores y/o plataformas de contenidos para que estas historias puedan ser filmadas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Caro aseguró que su entusiasmo al apoyar esta iniciativa “se basa en dar oportunidad a voces que no han tenido posibilidad de ser escuchadas, y eso es increíble. En general, apoyamos lo que ya conocemos y ha dado frutos; y mi motor para colaborar en este proyecto es esa posibilidad”.

De esta forma, que la iniciativa privada se involucre en estos proyectos “es importantísimo”, establece el guionista y realizador, “y te da la oportunidad de pensar que no todo se trata de consumir un producto, sino de generar historias, crearlas y contarlas, además de hacerlas accesibles al público. Es alentador para mí pensar que ha cambiado el pensamiento sobre eso, porque vivimos tiempos particulares y complicados a nivel social, y ver esta clase de incubadoras, es invaluable”.

Toma nota

Seleccionados de “Toast for a cause: un brindis por las nuevas historias”

“Inés” de David Liles.

Júbilo” de Lina Lasso.

La maquillista” de Omar Gómez Arias y Sophia Barba Heredia.

Las cosas han ido bien

En referencia a “Sagrada Familia” -filmada en Madrid, España-, su más reciente serie, el director apunta que “es muy especial, una serie muy oscura y, creo, lo mejor que he hecho en mi carrera; porque la historia tiene algo morboso que atrae, los actores están contentos y eso me hace feliz, si el equipo con quienes trabajé tiene entusiasmo, pienso que las cosas han ido bien”.

Caro relata que la historia “surgió aquí, en Guadalajara, durante una reunión de Navidad con mis amigos cercanos, y comenzamos a hablar de un tema particular: sobre la maternidad, todos con algo qué decir, y supe que había una historia y me puse a escribir”. Agregó que el guion es un thriller, “una historia muy oscura sobre el secuestro de un niño”.

La producción de la serie “Sagrada familia” se encuentra ahora en postproducción y tentativamente llegarían a Netflix en noviembre, con un elenco encabezado por: Alba Flores y Najwa Nimri.

Para concluir, enfatizó el productor en la honestidad, “porque cuando no eres honesto, se nota. Y eso se traslada a la pantalla. Las costuras se notan cuando quieres provocar por provocar, generar controversia. Y te lo digo yo, que soy bastante controvertido. Yo cuando tengo oportunidad aclaro lo que tenga que aclarar porque lo que tengo me ha costado, nadie me ha regalado nada”.