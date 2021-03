“Mank” lidera carrera por el Oscar; tres mexicanos figuran en la lista de nominados

Una noche dorada se aproxima. La pareja de actores Priyanka Chopra y Nick Jonas, quienes además son esposos, anunciaron ayer lunes a los nominados a la edición 93 de los premios Oscar, que se celebrarán el 25 de abril en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Destacan las 10 nominaciones de “Mank”, dirigida por David Fincher y disponible en Netflix. Buscará ganar en las categorías de Película, Dirección, Actor (Gary Oldman), Actriz de reparto (Amanda Seyfried), Cinematografía, Música original, Diseño de vestuario, Diseño de producción, Sonido y Maquillaje y peinado.

Resaltan con seis nominaciones las cintas “The father”, “Judas and the black messiah”, “Minari”, “Sound of metal”, “The trial of the Chicago 7” y “Nomadland”, esta última, según las predicciones y las recientes entregas de premios, considerada favorita para llevarse el galardón a Mejor película y también el de Mejor directora Chloé Zhao por el mismo filme.

La categoría de mejor película internacional no incluyó a ninguna de las tres semifinalistas latinas: “El agente topo” de Chile, “Ya no estoy aquí” de México y “La llorona” de Guatemala.

Tres mexicanos van por un Oscar

Pese a la poca presencia mediática de latinos en la lista de nominados, relucen los nombres de tres mexicanos que compiten en la categoría de Sonido por la película de Amazon Studios, “Sound of metal”, se trata de Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete, en el equipo también forman parte Nicolas Becker y Phillip Bladh. La película tiene seis nominaciones, además de Mejor sonido, destaca en las categorías de Película, Actor para Riz Ahmed y Actor de reparto para Paul Raci.

Michelle Couttolenc se dedica al sonido cinematográfico desde hace más de 12 años. La Fonoteca Nacional subraya que ha colaborado en más de 100 películas, entre las que se encuentran, “El laberinto del fauno”, “Luz silenciosa”, “Güeros”, “La jaula de oro”, “La 4a compañía” y “Ya no estoy aquí”. Realizó sus estudios de sonido para cine en Francia y es experta en mezcla de sonido cinematográfico.

La misma institución comparte que Jaime Baksht es un ingeniero de sonido mexicano y uno de los mejores mezcladores de doblaje de películas en Ciudad de México. También es el ingeniero jefe de Astro LX, una nueva etapa de mezcla de última generación. Ganó un Premio Goya a Mejor sonido por el “Laberinto del fauno”. Ha ganando tres veces el Ariel a Mejor sonido: en 2002 por “Cuentos de hadas para dormir cocodrilos”, en 2004 por “Zurdo” y en 2007 por “El hoyo”.

Carlos Cortés Navarrete tiene una trayectoria que abarca desde el años 2008, según datos del sitio IMDB, ha sido sonidista de cintas como “Daniel y Ana” (2009), “Depositarios” (2010), “Travesía del desierto” (2011), “Sonora” (2018) y recientemente “Una great movie” (2020).

Curiosidades de la edición 2021

Su primera nominación al Oscar. La italiana Laura Pausini debe estar más que emocionada con su nominación al Oscar por mejor canción, gracias a “Io si” (Seen) para la película “La vida ante sí” protagonizada por Sophia Loren. La canción cuenta con la colaboración de Diane Warren. Laura ya ganó el Globo de Oro por esta pieza.

Nominación póstuma. El recién fallecido Chadwick Boseman obtuvo una nominación póstuma al Oscar como Mejor actor gracias a su participación en “Ma Rainey’s Black Bottom”. El histrión se une a la lista de otras figuras que fueron reconocidas con una nominación después de su muerte, entre ellos Heath Ledger, quien además ganó como Actor secundario por “The dark knight”, segunda parte de la trilogía de “Batman”, realizada por Christopher Nolan.

Nunca ha ganado un Oscar. Pese a ser una de las mejores actrices de Hollywood, Glenn Close nunca ha ganado un Oscar. “Hillbilly Elegy” es su octava nominación desde 1983 cuando aspiró a una estatuilla por “The world according to garp”. En 2019, tras su participación en “The wife”, había recogido la mayoría de premios por esta actuación, sin embargo, el Oscar fue a manos de Olivia Colman por “The Favourite”.

CANDIDATURAS DESTACADAS:

• Película:

“The Father”

“Judas and the black messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising young woman”

“Sound of metal”

“The trial of the Chicago 7”

• Dirección:

Thomas Vinterberg por “Another round”

David Fincher por “Mank”

Lee Isaac Chung por “Minari”

Chloé Zhao por “Nomadland”

Emerald Fennell por “Promising young woman”

• Actriz:

Viola Davis por “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day por “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby por “Pieces of a woman”

Frances McDormand por “Nomadland”

Carey Mulligan por “Promising young woman”

• Actor:

Riz Ahmed por “Sound of metal”

Chadwick Boseman por “Ma Rainey’s black bottom”

Anthony Hopkins por “The father”

Gary Oldman por “Mank” (Netflix)

Steven Yeun por “Minari” (A24)

• Película internacional:

“Another round” (Dinamarca)

“Better days” (Hong Kong)

“Collective” (Rumanía)

“The man who sold his skin” (Túnez)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia-Herzegovina)

