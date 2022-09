La firma Gibson anunció la iniciativa Ukraine Relief, en la que la comunidad musical con algunos de exponentes más destacados a nivel internacional pondrán en marcha la subasta de guitarras de edición especial para recaudar fondos para los afectados de Ucrania.

Para esta iniciativa, Gibson ha lanzado la edición limitada de cuatro guitarras eléctricas “Guitars For Peace Les Paul Custom”, que de manera respetuosa muestran con orgullo los característicos colores azul y oro de la bandera de Ucrania, esto en asociación con figuras como Paul McCartney, The Rolling Stones, Slash, Nile Rogers de Chic, Mark Knopfler, Lzzy Hale, Margo Price, Alex Lifeson, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Maisie Peters, Paloma Faith, The Charlatans, The Vaccines, Toyah, My Chemical Romance, el actor Jason Momoa y el mexicano Fher Olvera de Maná, quienes se han rotado las guitarras durante el verano para tocarlas y autografiarlas e incentivar la empatía del público para la futura puja.

Paul McCartney toca con una guitarra Personalizada Gibson Guitars For Peace Les Paul Standard en Syracuse, NY. Crédito de la foto: MJ Kim.

Gibson indicó que las subastas de las guitarras comenzarán a partir del 11 de octubre, además de que también se pondrá en puja los libros de autógrafos en Julien's Auctions, la casa de subastas que realizará el magno evento en vivo “Icons and Idols: Rock 'N' Roll”.

Las pujas concluirán con la subasta en vivo el mismo viernes 11 de noviembre, en tanto que continuarán, en dado caso, el sábado 12 de noviembre y el domingo 13 de noviembre a través de la plataforma oficial www.julienslive.com y de manera presencial en el Hard Rock de New York.

Slash tocando con Guns N' Roses en junio con una guitarra Gibson Guitars For Peace Les Paul Custom. Crédito imagen Katarina Benzova.

“Estoy feliz de subastar esta hermosa guitarra mía para beneficiar a la buena gente de Ucrania. Espero que les ayude a través de esta agresiva invasión rusa”, expresó Paul McCartney, en tanto que el guitarrista Slash dijo: “Es un honor representar al valiente estado soberano de Ucrania. Estoy orgulloso de apoyarlos durante este conflicto”.

“Durante muchos siglos, la música siempre ha desempeñado un papel fundamental en la unión de comunidades y países, especialmente en tiempos de conflicto. A pesar de las oscuras circunstancias, apoyamos a nuestros increíbles artistas con nuestro apoyo para lanzar 'Guitars for Peace' y para imaginar un futuro mejor para Ucrania y sus ciudadanos”, añadió James Curleigh, presidente y CEO de Gibson Brands.

Fher Olvera de Maná se presenta en el Forum de Los Ángeles con una guitarra Gibson Guitars For Peace Les Paul Custom. Cortesía Gibson.

¿Cómo son las guitarras?

Las guitarras Gibson Gives Ukraine Relief presentan los colores de la bandera ucraniana, que actualmente es un símbolo mundial de solidaridad internacional por la libertad, la democracia y la independencia del pueblo ucraniano, apuntó Gibson en el anuncio de la iniciativa.

“El color azul celeste en la parte superior significa los grandes cielos azules de Ucrania, mientras que el oro de abajo denota los enormes campos de grano que cubren tres cuartas partes del país; la bandera de Ucrania representa su papel como el granero de Europa. Un fuerte símbolo de orgullo, la bandera ucraniana fue creada en 1848 y ha ondeado como la bandera nacional de Ucrania durante más de 30 años, ya que Ucrania logró su independencia”.

¿A dónde irán los fondos recaudados?

Gibson señaló que el 100 por ciento de los fondos de la subasta de las guitarras Gibson Guitars For Peace Ukraine Relief se destinarán a la necesidad humanitaria actual para el pueblo de Ucrania, así como a los esfuerzos de reconstrucción una vez que finalice el conflicto, apoyándose por ejemplo del Comité de Emergencia de Desastres.

A la par de las guitarras, también se lanzan camisas de edición especial para aumentar la participación del público interesado en aportar a la causa. Más información en https://www.bonfire.com/gibson-gives-guitars-for-peace/.

