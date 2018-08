¡Mamma mía, aquí vamos de nuevo!

Prepárate para cantar, bailar, reír y amar nuevamente. Diez años después de que “Mamma Mia! The Movie” recaudara más de 600 millones de dólares, a partir de este fin de semana podrás regresar a la mágica isla griega de Kalokairi en un nuevo musical original basado en las canciones de ABBA, el cual lleva por título “Mamma Mia! Here We Go Again”.

El filme cuenta con el elenco original más la incorporación de Lily James —quien dará vida a la joven “Donna”—, Andy Garcia y Cher. Es así que la ganadora del Premio de la Academia Meryl Streep regresa en el papel de “Donna”, al igual que Julie Walters como “Rosie” y Christine Baranski como “Tanya”. También veremos de nueva cuenta a Amanda Seyfried y Dominic Cooper como “Sophie” y “Sky”; así como a Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard y Colin Firth, en los roles de “Sam”, “Bill” y “Harry”, respectivamente.

¿De qué trata “Mamma Mia! Here We Go Again”? Esta historia —hecha a manera de secuela y precuela— se centrará en un viaje al pasado en el que el espectador descubrirá qué fue lo que ocurrió en el verano de 1979 cuando “Donna” conoció a los tres posibles padres de “Sophie”.

Sobre su incorporación a este clásico, Lily James comenta en entrevista: “Filmamos en Grecia durante seis semanas; al principio, cuando me pidieron que audicionara para el papel que hace Meryl Streep, pero de joven, estaba muy emocionada; pero después, obviamente, me dio mucha ansiedad y me abrumaba el hecho de hacerle justicia al personaje que creó Meryl, porque lo hizo de un modo magnífico, pero me dejé llevar y ahora esperaré lo mejor”.

Por su parte, Amanda Seyfried, quien da vida a la hija de Meryl Streep, “Sophie”, señala: “Cuando hice esta película tuve un experiencia muy similar a la que viví durante el proceso de audición, adoraba la obra de teatro y deseaba conseguir el papel para la cinta; así que me salió todo del corazón, viví toda la experiencia con mucho sentimiento… Filmaba en las islas griegas con mis mejores amigas y mi novio… Fue muy surrealista… Y ahora, poder regresar es genial y siento que esta es una mejor película”.

—¿Cómo fue cantar las canciones con Bjorn y Benny (integrantes de ABBA)?

—“Para mí, antes de comenzar a filmar, antes de comenzar a ensayar, pasé unos días con ello en un estudio y fue algo fuera de este mundo, son muy generosos y compartieron su música con nosotros… Me sentí como una estrella pop”, comentó Lily James.

A lo que agregó Amanda, “es muy raro verlos del otro lado del vidrio jugando con las teclas… Y confiando en nosotros; de hecho, ese detalle fue lo que más me sorprendió… Fue mágico viajar a Estocolmo, lugar donde crearon todas esas canciones mágicas”.

“Donna” y las Dynamos

Sin duda, Meryl Streep es el alma de la cinta, por lo que al preguntarle cómo fue ponerse ese cómodo overol de “Donna”, Streep ríe: “Fue como volver a casa, llegué al set y vi a Colin, Stellan, Pierce, Christine, Julie, Dominic y Amanda—a todos ellos y sus sonrisas resplandecientes. Todos tragamos saliva, preguntándonos en qué nos habíamos metido. Pero la música comienza, te vistes de licra… Y todo encaja, cariño”.

Streep siente que la bondad inesperada en la música de ABBA explica por qué tantas personas se identifican con la obra del grupo. Está presente tanto en su carrera legendaria como en el musical y las películas. “Hay un elemento de ternura en la música de Benny y Björn. Su dulzura es real y conmovedora”, apunta la actriz. “Las líneas emotivas de la música y las letras se mezclan a la perfección”, complementa.

Finalmente, Streep comparte las emociones que vivió al filmar esta nueva entrega y lanza la invitación para que la gente acuda a verla: “Sólo espero que sientan lo mismo que yo cuando la vi: euforia. Quiero que salgan tan contentos como yo después de verla. Brindar alegría es algo muy poco común en este mundo, y el hecho es que este grupo de personas se reunió para hacer eso. Alegrarlos es todo lo que podría pedir”.