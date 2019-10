Maluma y Jennifer Lopez cantan juntos en el Madison Square

Jennifer Lopez y Maluma cantaron juntos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Entre miles de aplausos y gritos, el colombiano recibió a JLO para interpretar "No me ames", de Marc Anthony, ex esposo de la cantante.

Hace unos días, Jennifer Lopez posteó unas fotos en las que aparece junto a Maluma en lo que fue el primer día de rodaje de la comedia romántica "Marry Me", en la que ambos participan.

"El arte de la colaboración... ¡Es lo que me encanta de este negocio! La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia del ego. ¡Es muy divertido cuando diferentes artistas se unen y todos contribuyen a crear algo especial, verdadero y real para que todos experimenten y disfruten! ¡Aquí vamos!", se lee.

