Majo Aguilar confiesa que ya NO habla con Ángela ni su tío Pepe Aguilar

Majo Aguilar ha decidido hablar abiertamente sobre los rumores que apuntan a una posible tensión entre ella, su prima Ángela Aguilar y su tío Pepe Aguilar. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la cantante admitió que lleva años sin tener una relación cercana con esa parte de su familia, confirmando así las especulaciones y comentarios que circulaban en las redes sociales.

Un mensaje directo y transparente

En su video, Majo explicó que tomó la decisión de abordar el tema debido al creciente número de comentarios en redes sociales que cuestionaban su relación familiar. Señaló que esta situación ha llegado a un punto en el que ya no puede ignorarla.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible”, expresó la artista.

La cantante confirmó que el distanciamiento con Pepe y Ángela Aguilar no es reciente, aclarando que hace varios años que no tienen una relación cercana ni mantienen comunicación frecuente.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”, explicó.

Sin rencores y un llamado al respeto

A pesar de la distancia, Majo dejó claro que sigue valorando a su tío y a su prima. Rechazó cualquier tipo de resentimiento hacia ellos y pidió a sus seguidores que eviten promover el odio o las comparaciones negativas hacia su familia.

“Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, comentó.

Además, expresó su incomodidad ante los constantes comentarios que recibe sobre su prima en sus publicaciones.

“Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela”, señaló.

Su carrera no gira en torno a la polémica

Majo también aprovechó para aclarar que su trayectoria profesional no depende de controversias familiares. Afirmó que no restringirá los comentarios en sus redes sociales, ya que respeta la libertad de expresión de su público.

“Yo no puedo controlar lo que piensen y lo que opinen. No puedo controlar lo que escriben y no voy a bloquear mi sección de comentarios. Las polémicas no hacen que ustedes vayan a mis shows”, afirmó.

Finalmente, la cantante expresó su gratitud hacia sus fans y su equipo de trabajo, destacando que está viviendo un buen momento en su carrera artística.

“Yo estoy bien, mi carrera está muy bien, yo estoy con una disquera que me apoya muy bien, estoy componiendo, estoy haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda y soy muy afortunada de tenerlos a todos”, concluyó.

Con este mensaje, Majo Aguilar buscó poner fin a las especulaciones y reiteró su compromiso con su música y su público.

BB