La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus pronósticos para cada signo del zodiaco este jueves 11 de abril, junto a los números que podrían atraer la fortuna. Sus mensajes invitan a la reflexión y al crecimiento personal en diversos aspectos de la vida. Aquí te contamos lo que te depara el día según tu signo:

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aún celebras tu cumpleaños con entusiasmo, pero debes protegerte de envidias y malas vibras. Intenta descansar más y deja de pensar en aquello que no se dio. “Protégete de energías negativas”.

Números afortunados: 13, 22 y 54

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las condiciones cósmicas se alinean para que avances hacia tus propósitos. No permitas que los temores del pasado te limiten. Diferencia entre la perseverancia en lo que vale la pena y la obstinación en lo que ya no te corresponde.

Números positivos para ti: 03, 17 y 24

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Te esperan momentos de bienestar y crecimiento. Prepárate bien para un examen complicado que se aproxima. En el entorno laboral, los cambios continúan, así que mantén una actitud proactiva.

Números de suerte: 05, 21 y 29

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Aunque el tiempo no se puede recuperar, aún puedes renovarte. Te enfrentarás a una decisión importante en el ámbito profesional, donde una promesa no cumplida podría llevarte a dejar tu empleo.

Números que te favorecen: 02, 10 y 66

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Si planeas salir de viaje, asegúrate de dejar bien protegidas tus pertenencias. Deja atrás el deseo de ajustar cuentas, este es un periodo ideal para soltar rencores y apostar por el perdón.

Números de fortuna: 08, 23 y 30

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu entorno profesional o comercial puede experimentar movimientos importantes. Estate alerta. Una intervención médica, como una cirugía de rodilla, saldrá favorablemente. Además, realizarás mejoras en tu hogar.

Números aliados: 01, 07 y 55

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Concéntrate en el aquí y el ahora. Resolver los retos conforme se presentan te dará paz. Un viaje podría ser justo lo que necesitas para reavivar emociones y reconectar con alguien especial.

Números con buena energía: 20, 56 y 77

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu aura es intensa y poderosa. Usa ese impulso para atraer lo que deseas. Hacer ejercicio te ayudará no solo físicamente, sino también a mantenerte emocionalmente estable.

Números que te traerán bienestar: 04, 06 y 11

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Evalúa si tu negocio está en el lugar correcto. Un cambio de ubicación o una capacitación adicional, como un curso de ventas, podría ser clave para tu desarrollo. “Aunque eres fuerte, no le tengas miedo a los cambios”.

Números para atraer lo positivo: 16, 25 y 61

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Visualiza el futuro que deseas y trabaja por alcanzarlo. Si el empleo que tienes no te llena, no temas cambiar de rumbo. Durante un posible viaje, procura dejar todo en buenas manos.

Números de impulso: 15, 18 y 30

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Recibirás una buena noticia económica que animará tu semana. Una noticia familiar relacionada con un embarazo también traerá alegría. Considera hacer un viaje al aire libre, como acampar o pescar, para recargar energías.

Números con buena vibra: 19, 27 y 90

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Es momento de dejar atrás el miedo a decidir. El universo te favorece y te impulsa a avanzar. No insistas en relaciones que ya no te aportan; “no busques a quien no quiere estar contigo”, es tiempo de evolucionar.

Números para atraer la suerte: 09, 12 y 26

Como cada día, Mhoni Vidente nos orienta con sus lecturas astrológicas y revela los números que podrían atraer la suerte para cada signo. Toma en cuenta sus recomendaciones y deja que el universo te guíe este 11 de abril.

Con información de Mhoni Vidente

BB