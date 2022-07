Mafe Walker: IMSS lanza campaña de permisos COVID usando el idioma alienígena (VIDEO)

El pasado 7 de julio se difundió un video en redes sociales por parte del IMSS en su cuenta de TikTok, en el cual usó el supuesto idioma alienígena de Mafe Walker para compartir información sobre los permisos COVID versión 4.0.

Y es que el IMSS está buscando brindar datos importantes a través de las redes sociales, esto con el fin de poder dar a conocer sus servicios que ofrece a nuevas audiencias, haciendo una parodia de la viral médium colombiana por su lengua alienígena Mafe Walker para poder atraer el público.

Tramita tu permiso COVID versión 4.0 en línea

No obstante, en el video aparece un alienígena imitando el idioma de la médium colombiana pidiendo a los usuarios de la plataforma que se “cuiden”.

Cabe resaltar que actualmente el tiktok del IMSS cuenta con más de 10 mil reproducciones y varios comentarios que se burlan de la imitación y del servicio del instituto de salud.

A su vez, el IMSS utiliza el idioma de Mafe Walker para poder dar a conocer su campaña publicitaria contra el Covid-19. A través de su cuenta oficial en TikTok, el IMSS, @imssmx en la plataforma, compartió un video en el cual utilizó el idioma alienígena de Mafe Walker.

"Te cuido, me cuido, siento... llama al IMSS", dice el extraterrestre, con este video anuncia el permiso COVID versión 4.0 en línea para que no tengas que salir de tu casa, con tan solo ingresar a la página imss.gob.mx/covid-19/permiso

También puedes realizarlo desde la app del IMSS y de esta manera tendrás el permiso en cinco días naturales.

“El permiso Covid-19 V 4.0 no se tramita en marciano, ni haciendo filas, es en línea y sin salir de casa” IMSS

Después, para culminar el video, aparece una trabajadora del Instituto de Salud, quien informa sobre los pasos a seguir para tramitar el permiso en línea:

Entrar a la página

Ingresa tus datos

Contesta el cuestionario

Adjunta fotografía de tu prueba COVID-19 positiva (opcional)

Ingresa datos finales

En la última parte del video se puede ver que vuelve a aparecer el alienígena dando algunas especificaciones del permiso.

Aunado a esto, usuarios de TikTok se quejaron del servicio del IMSS recordando los errores que han tenido, hubo un comentario en específico por parte de Vanessa Dib, mujer a la que le amputaron las piernas tras un mal diagnóstico.

“Fui pa la vasectomía y salí sin pata”, “Entre a preguntar la hora y me cortaron la pata” y “Fui a hacerme la vasectomía y salí con acta de defunción” fueron algunos de los comentarios en el TikTok del IMSS.

MV