Madonna muestra los pechos y divide opiniones

Madonna una vez más levantó controversia en redes sociales y es que a sus casi 62 años de edad mostró que todavía puede levantar suspiros y muchos comentarios al subir una foto donde muestra los pechos.

La llamada Reina del Pop el fin de semana subió una imagen a su cuenta de la camarita en donde se le ve sentada luciendo un sostén de transparencias y una tanga de color negro.

‘"Guardarropa actual.................. Y para aquellos de ustedes que se ofenden de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad de me importa un carajo ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase de 2020!’", escribió.

Hasta el momento la imagen tiene más de 900 mil me gustan, y cientos de cometarios de sus seguidores que unos le aplaudieron por lo bien que se ve a la edad que tiene, pero hubo otros que de plano se les hizo grotesca y falta de respeto.

"Oh, definitivamente te importa o de lo contrario no hubieras publicado la foto ... ¡así que deja de mentir!", "La abuela Madonna todavía no recibe suficiente atención ...", entre otros comentarios.

Madonna hace unos días dio de qué hablar también luego de que reveló haber dado positivo al coronavirus y que por ello creó refuerzos a la enfermedad.

jb